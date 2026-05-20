Der Venice Token profitiert gleich von zwei starken Kurstreibern: dem Robinhood-Listing und der Erwartung an Nvidia. Jetzt entscheidet sich, ob die KI-Rallye weitergeht.

Robinhood pusht Venice: Explodiert der KI-Token nach Nvidia jetzt weiter?

Robinhood pusht Venice: Explodiert der KI-Token nach Nvidia jetzt weiter?

Der Venice Token (VVV) zählt aktuell zu den stärksten Gewinnern im KI-Sektor. Auslöser der Rallye war das Spot-Listing auf Robinhood am gestrigen 19. Mai. Damit wurde der Token auf einen Schlag für Millionen US-amerikanische Privatanleger zugänglich. Zusätzlichen Rückenwind liefert die Erwartung rund um die Quartalszahlen von NVIDIA, die nach US-Börsenschluss veröffentlicht werden sollen.

Die Kombination aus neuer Liquidität bei Robinhood und KI-Euphorie sorgte für starken Kaufdruck. In den vergangenen 24 Stunden ist der VVV-Kurs um stolze 24 Prozent gestiegen. Der Bitcoin-Kurs ist hingegen aufgrund der gestiegenen Rendite bei US-Staatsanleihen gesunken.

Markt setzt auf KI-Narrativ bei Venice

Onchain-Daten zeigen laut CryptoQuant eine hohe Aktivität sowohl bei Kleinanlegern als auch bei größeren Wallets. Mehr noch: Der Hype um den Token nimmt in den sozialen Netzwerken deutlich zu.

Das Volumen bei Venice steigt I Quelle: CryptoQuant

Der Kursanstieg basiert derzeit vor allem auf Marktpsychologie und Narrativen. Das macht die Bewegung anfällig für schnelle Richtungswechsel, falls die Erwartungen bei Nvidia enttäuscht werden. Wie Venice funktioniert und wer hinter dem Projekt steckt, lest ihr hier: Venice.ai: Dieses Krypto-Projekt könnte ChatGPT zerstören.

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