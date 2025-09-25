App herunterladen
Nach EURAU-Start Neun europäische Großbanken entwickeln MiCA-konformen Euro-Stablecoin

Ein Bankenkonsortium unter Führung von DekaBank, ING und weiteren europäischen Instituten plant die Einführung eines regulierten Euro-Stablecoins. Die Ausgabe ist für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen.

Dominic Döllel
Teilen
Ein roter Deka-Schriftzug an einer Gebäudefassade neben einem Sparkassen-Service-Logo mit Mastercard-Symbol unterstreicht die Integration moderner Finanzlösungen wie Euro Stablecoin.

Beitragsbild: picture alliance

 | Die DekaBank ist das Wertpapierhaus der Sparkassen – jetzt arbeitet das Institut an einem Euro-Stablecoin
  • Neun der größten europäischen Banken haben sich zusammengeschlossen, um einen gemeinsamen Euro-Stablecoin zu entwickeln. Das geht aus Informationen hervor, die BTC-ECHO vorliegen.
  • An dem Projekt beteiligen sich DekaBank, ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, UniCredit, SEB, CaixaBank und Raiffeisen Bank International.
  • Das digitale Zahlungsmittel soll den Vorgaben der europaweiten MiCA-Verordnung entsprechen und als vertrauenswürdiger Zahlungsstandard im europäischen digitalen Ökosystem etabliert werden.
  • Der Marktstart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant.
  • Hierfür gründeten die beteiligten Institute ein neues Unternehmen in den Niederlanden. Dieses soll von der niederländischen Zentralbank als E-Geld-Institut lizenziert und beaufsichtigt werden.
  • Nach Angaben des Konsortiums steht die Ernennung einer Geschäftsführung kurz bevor.
  • Das Konsortium betont, dass die Initiative allen interessierten europäischen Banken offensteht. Ziel sei es, eine Alternative zu den bislang US-dominierten Stablecoin-Märkten zu schaffen und die strategische Autonomie Europas im Zahlungsverkehr zu stärken.
  • “Die Märkte für digitale Vermögenswerte entwickeln sich rasant vom Nischenmarkt zum Mainstream. Um ihr volles Potenzial für Unternehmen und die Finanzbranche auszuschöpfen, ist ein digitales On-Chain-Abwicklungsmedium unverzichtbar. Ein branchenweiter Ansatz bietet hierbei erhebliche Vorteile”, sagte Marion Spielmann, Leiterin COO Bankgeschäftsfelder und Verwahrstelle der DekaBank.
  • Damit folgen die neun Banken der Deutschen Bank. Deren Tochterunternehmen AllUnity hat im Sommer den ersten deutschen Euro-Stablecoin emittiert.
  • Warum der EURAU-Stablecoin ein Gamechanger für Europas Krypto-Finanzplatz ist, haben wir hier analysiert: Was der erste deutsche Stablecoin für Europa bedeutet.
