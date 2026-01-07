- Die Krypto-Community diskutiert hitzig über einen mutmaßlichen Bitcoin-Verkauf der USA. Nun drückt auch Cynthia Lummis, Senatorin des US-Bundesstaates Wyoming, ihre “tiefe Besorgnis” angesichts des Vorfalls aus. Die Liquidierung der konfiszierten Coins könnte gegen die Executive Order von Donald Trump zur Einrichtung einer strategischen BTC-Reserve aus dem März 2025 verstoßen.
- Laut einem Report von Bitcoin Magazine haben sich die Entwickler von Samourai Wallet im Rahmen ihres Schuldbekenntnisses bereit erklärt, insgesamt 57,55 BTC im Wert von 6,3 Millionen US-Dollar an den U.S. Marshals Service zu übertragen. Einem “Asset Liquidation Agreement” zufolge sollten die beschlagnahmten Coins verkauft werden.
- Blockchain-Daten zeigen, dass die Bitcoin-Summe schon am 3. November auf eine Adresse von Coinbase Prime übertragen wurde, deren Saldo derzeit bei null steht. Das deutet auf einen Verkauf hin. In ihrem X-Post fragt die Pro-Krypto-Politikerin daher: “Warum liquidiert die US-Regierung weiterhin BTC, obwohl der Präsident ausdrücklich angeordnet hat, diese Assets für unsere strategische Bitcoin-Reserve zu erhalten?”
- Lummis betont “Wir können es uns nicht leisten, diese strategischen Vermögenswerte zu verschwenden, während andere Nationen Bitcoin horten.” Die 71-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren als eine der ersten Politikerinnen energisch für den Krypto-Sektor und insbesondere für Bitcoin eingesetzt. Ihre Rücktrittserklärung rief daher Bedauern hervor.
- Samourai war eine im Google Play Store erhältliche App zum Mixen von Coins, mit der Nutzer ihre BTC-Transaktionen verbergen konnten. Im Jahr 2024 verhafteten die US-Behörden die Entwickler Keonne Rodriguez und William Lonergan Hill und schlossen die Website. Das US-Justizministerium sprach von einem “nicht lizenzierten Geldtransfergeschäft”, das Kriminellen dienen würde.
- Der Verkauf wird jedoch bestritten. Gegenüber DL News erklärte der U.S. Marshals Service, dass er “die erwähnten Bitcoin nicht verkauft hat” und außerdem keine Ahnung habe, wie das Bitcoin Magazine an diese Information gekommen sei. Aber “sie haben weder eine Faktenprüfung durchgeführt noch uns um Informationen gebeten.”
