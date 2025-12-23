- Nachdem Cynthia Lummis, US-Senatorin aus Wyoming, vor wenigen Tagen ihren Verzicht auf die erneute Kandidatur 2026 bekanntgab, drücken verschiedenste Krypto-Branchenvertreter ihre Solidarität mit der beliebten Republikanerin aus.
- Die 71-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren als eine der ersten Politikerinnen energisch für den Sektor und eine transparentere Regulierung eingesetzt – vor allem aber für Bitcoin. Der nach ihn benannte Lummis-Plan sieht vor, dass die USA binnen fünf Jahren eine Million BTC kaufen und langfristig halten sollen. Bislang führte US-Präsident Trump jedoch nur eine “strategische Reserve” ein, ohne BTC aktiv zu akkumulieren.
- “Vielen Dank für Ihren Einsatz, Senatorin”, schreibt von VanEck, während Natalie Brunell, Host von Coin Stories, ihr für das Engagement dankt und dafür, dass “Sie dazu beigetragen haben, die Idee von Bitcoin voranzubringen”. Jayson Browder von MARA Holdings ergänzt: “Ich wünschte, das wäre nicht wahr – Sie sind einer der Allerbesten.”
- Schon vor dem republikanischen Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 hatte sich Lummis öffentlich klar gegen den restriktiven Krypto-Kurs der SEC unter Führung von Gary Gensler ausgesprochen. Später setzte sie sich für Projekte wie das Gesetzes zur Marktstruktur für digitale Vermögenswerte (Market Structure Bill) ein.
- “Ich bin eine engagierte Gesetzgeberin, aber ich fühle mich wie eine Sprinterin in einem Marathon“, hatte die Senatorin ihren Rücktritt öffentlich begründet. Nach intensiven Sitzungswochen im Herbst sei sie zu dem Schluss gekommen, dass sie nicht über die nötige Energie für eine weitere sechsjährige Amtszeit verfüge.
- Die Abgeordnete Harriet Hageman, Wyomings einziges Mitglied im Repräsentantenhaus, positionierte sich durch Aussagen ihres Beraters als wahrscheinlichste Nachfolgerin. Auch Hageman gilt als überzeugte Pro-Krypto-Politikerin.
Empfohlenes Video
Das große Krypto Sterben – Wer 2026 wirklich überlebt
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+