Die neuen US-Inflationsdaten sorgen für Erleichterung an den Finanzmärkten. Die Kerninflation fällt wie erwartet aus, das Wirtschaftswachstum wird nach oben revidiert. Was bedeutet das für Bitcoin?

US-Inflation auf 3-Jahres-Hoch: Das bedeuten die Zahlen für Bitcoin

US-Inflation auf 3-Jahres-Hoch: Das bedeuten die Zahlen für Bitcoin

Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Für Eilige: KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… US-Inflationsdaten zeigen einen Anstieg auf ein 3-Jahres-Hoch.

Die Reaktion der Märkte bleibt verhalten, insbesondere im Krypto-Sektor. â³

Experten erwarten mögliche Änderungen in der Geldpolitik der US-Notenbank. â³

Wachstumszahlen der US-Wirtschaft übertreffen die Erwartungen. â³

Die von den Finanzmärkten mit Spannung erwarteten Inflationsdaten aus den USA sind wie prognostiziert ausgefallen. Der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator, die Kernrate des PCE-Preisindex, stieg im Mai gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag im Jahresvergleich bei 3,4 Prozent. Beide Werte entsprechen den Erwartungen der Analysten.

Auch der gesamte PCE-Preisindex überraschte nicht: Im Monatsvergleich legt der Wert um 0,4 Prozent zu und bleibt damit leicht unter der Prognose von 0,5 Prozent. Auf Jahressicht liegt die Inflationsrate bei 4,1 Prozent – ein 3-Jahres-Hoch – und damit ebenfalls im Rahmen der Erwartungen.

U.S. INFLATION HITS 3-YEAR HIGH



U.S. inflation climbed to 4.1% in May, its highest level in more than three years, while consumer spending rose 0.3%, showing resilient demand. First-quarter GDP was also revised higher to 2.1%. The stronger data is likely to reinforce… — *Walter Bloomberg (@DeItaone) June 25, 2026

Für die Märkte bedeutet das vor allem eines: Ein zusätzlicher Inflationsschock bleibt aus. BTC-ECHO Marktexperte Stefan Lübeck erklärt dazu: “Die US-Notenbank könnte bei ihrer nächsten Sitzung von der hawkishen Geldpolitik abrücken. Davon würden Technologieaktien und Kryptowährungen in einer Erstreaktion profitieren. Vor allem spekulative Marktsegmente reagierten zuletzt besonders sensibel auf Veränderungen der zukünftigen Zinserwartungen.”

US-Wirtschaft wächst stärker als erwartet – so reagiert Bitcoin

Zeitgleich wurden auch die endgültigen Wachstumszahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Das Bruttoinlandsprodukt der USA wurde auf ein annualisiertes Wachstum von 2,1 Prozent nach oben revidiert. In der vorherigen Schätzung war noch ein Plus von 1,6 Prozent ausgewiesen worden.

U.S. Q1 GDP REVISED HIGHER



The U.S. economy grew at an annualized 2.1% in the first quarter of 2026, up from the previous estimate of 1.6%. The upward revision was mainly driven by lower imports, partly offset by weaker consumer spending. — *Walter Bloomberg (@DeItaone) June 25, 2026

Am Krypto-Markt fällt die Reaktion verhalten aus. Bitcoin hält sich nach Veröffentlichung der Daten oberhalb der Marke von 61.000 US-Dollar. Auch am Goldmarkt blieb eine größere Bewegung aus: Der Preis des Edelmetalls notiert weiterhin unterhalb von 4.000 US-Dollar je Unze.