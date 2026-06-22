Finale Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal sowie neueste PCE-Kerninflationsdaten aus den USA könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

In diesem Artikel erfährst du: Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden

Warum die PCE-Kerninflationdaten für den Handelsmonat Mai im Blick der Investoren stehen

Weshalb die finalen Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt für Volatilität an den Märkten sorgen dürfte

Bitcoin (BTC) und der Krypto-Markt zeigte in der abgelaufenen Handelswoche ein gemischtes Bild. Zwar ließen hawkishe Aussagen des neuen US-Notenbankchefs die Kurse an den Finanzmärkten in einer Erstreaktion einbrechen, tags darauf konnte jedoch insbesondere der US-Techsektor die Schwäche abschütteln und stieg auf neue Allzeithochs. Der Krypto-Markt stabilisierte sich in den Folgetagen ebenfalls. Die Krypto-Leitwährung notiert kurz vor Wochenschluss unverändert bei 63.700 US-Dollar, während Solana (SOL) mit acht Prozent und Ethereum (ETH) mit gut drei Prozent die Handelswoche positiv beendeten. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.

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