In diesem Artikel erfährst du:
- Welche Wirtschaftsdaten die Kurse am Aktien- und Krypto-Markt in dieser Woche bewegen werden
- Warum die PCE-Kerninflationdaten für den Handelsmonat Mai im Blick der Investoren stehen
- Weshalb die finalen Zahlen zum US-Bruttoinlandsprodukt für Volatilität an den Märkten sorgen dürfte
Bitcoin (BTC) und der Krypto-Markt zeigte in der abgelaufenen Handelswoche ein gemischtes Bild. Zwar ließen hawkishe Aussagen des neuen US-Notenbankchefs die Kurse an den Finanzmärkten in einer Erstreaktion einbrechen, tags darauf konnte jedoch insbesondere der US-Techsektor die Schwäche abschütteln und stieg auf neue Allzeithochs. Der Krypto-Markt stabilisierte sich in den Folgetagen ebenfalls. Die Krypto-Leitwährung notiert kurz vor Wochenschluss unverändert bei 63.700 US-Dollar, während Solana (SOL) mit acht Prozent und Ethereum (ETH) mit gut drei Prozent die Handelswoche positiv beendeten. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche im Blick der Anleger stehen und die Kurse am Krypto-Markt bewegen könnten.
Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden