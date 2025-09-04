App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Jetzt investieren
Einfach. Schnell. Sicher.
3.96 T $
Bitcoin-Kurs110,723.00 $0.05%
Ethereum-Kurs4,381.40 $1.78%
XRP-Kurs2.83 $0.35%
Cardano-Kurs0.818700 $-1.36%
Solana-Kurs206.77 $-0.79%
Dogecoin-Kurs0.215239 $0.23%
BNB-Kurs847.35 $-0.31%
Polkadot-Kurs3.78 $-0.47%
IOTA-Kurs0.183672 $-0.40%
Official Trump-Kurs8.30 $-1.60%
TRON-Kurs0.338259 $0.32%
Stellar-Kurs0.360049 $-0.39%

Marktupdate Trumpsche Krypto-Projekte: WLFI-Token crasht, furioser Handelsstart von Bitcoin-Miner

Während Bitcoin und Ethereum nahezu unverändert notieren, sorgen der Token des DeFi-Vorhabens World Liberty Financial und die Aktien des Trumpschen Bitcoin-Miners für Aufregung.

Johannes Dexl
Teilen
World Liberty Financial-Kurs0.184728 $-20.34 %
Bitcoin kaufen
Ein Mann im blauen Anzug und mit roter Krawatte spricht, während er in einem Haus sitzt. Im Hintergrund sind amerikanische Flaggen und Hinweise auf Nasdaq und WLFI-Token zu sehen.

Beitragsbild: Picture Alliance

 | US-Präsident Donald Trump wird aufgrund der Krypto-Projekte seiner Söhne Selbstbereicherung vorgeworfen
  • Während sich Bitcoin bei über 110.000 US-Dollar und Ethereum bei über 4.300 US-Dollar halten können, stürzt der neue Trump-Token WLFI weiter ab und notiert nun bei 0,19 US-Dollar.
  • Die Kryptowährung des DeFi-Projekts World Liberty Financial muss damit auf Sicht der vergangenen 24 Stunden einen Rücksetzer von knapp 20 Prozent verdauen. Am restlichen Altcoin-Markt hat sich in der Zwischenzeit nicht viel getan. XRP, Solana und Co. warten weiter darauf, dass Bitcoin und Ethereum eine Richtung einschlagen.
  • Derweil ging gestern auch American Bitcoin an die Börse. Das mit der Trump-Familie in Verbindung stehende Mining-Unternehmen hatte sich mit dem bestehenden Bitcoin-Miner Gryphon Digital Mining (GRYP) zusammengeschlossen.
  • Im frühen Handel am Mittwoch schoss American Bitcoin (ABTC) um 91 Prozent vom Gryphon-Schlusskurs vom Dienstag von 6,90 US-Dollar auf einen Höchststand von 13,20 US-Dollar, bevor er um die Hälfte auf ein Nachmittagstief von 6,72 US-Dollar fiel.
  • Aufgrund der Volatilität stoppte die Nasdaq den Handel mit ABTC im Laufe des Tages fünfmal. Die Aktie beendete den Tag jedoch bei knapp über 8 US-Dollar mit einem Plus von 16,52 Prozent. Nachbörslich kletterte sie nochmals um über 5 Prozent auf 8,45 US-Dollar.
  • Bitcoin und Co. befinden sich derweil in Lauerstellung. Ray Dalio warnte jüngst vor einem “schuldenbedingten Herzinfarkt”. Der ehemalige Hedgefonds-Manager von Bridgewater Associates sieht Kryptowährungen dabei als eine mögliche Alternative.
  • Auch die anstehende Zinssenkung der US-Notenbank dürfte dem Krypto-Markt in die Karten spielen – doch wie stark profitiert Bitcoin wirklich?
  • Anleger blicken derweil auf den ISM-Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor, der am heutigen Donnerstag veröffentlicht wird. Der US-Arbeitsmarktbericht und die neueste Arbeitslosenquote am Freitag dürften jedoch ebenfalls einen großen Faktor für die Entwicklung von Bitcoin und Co. darstellen.
Empfohlenes Video
Bitcoin schwach und Gold stärker als je zuvor – Ist das die Chance?
World Liberty Financial kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in World Liberty Financial (WLFI) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum WLFI kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Jerome Powell
Fed könnte Zinsen um 25 Basispunkte senkenZinssenkungen: Wie stark profitiert Bitcoin wirklich?
Ein Stapel Bitcoin-Münzen liegt vor einem Bildschirm, der ein Finanzdiagramm mit roten und blauen Linien anzeigt und die volatile Kursbewegung von Bitcoin verdeutlicht.
KursanalyseBitcoin: Erfolgreicher Turnaround oder lediglich technische Kurserholung
Ein humanoider Roboter analysiert ein digitales Börsenchart mit roten und blauen Kerzenleuchtern, mit subtilen Verweisen auf Chainlink, alles vor einem dunklen Hintergrund.
Was den Coin so besonders machtKI-Ranking enthüllt: Diese Kryptowährung gilt als massiv unterbewertet
MemeCore
1.11 $
25.26%
Four
3.64 $
9.20%
OKB
177.67 $
7.93%
Pump.fun
0.004066 $
7.92%
Story
8.31 $
6.23%
Cronos
0.268116 $
4.64%
Ethena
0.710317 $
3.18%
Sky
0.073441 $
2.85%
Hyperliquid
45.51 $
2.54%
Kinetiq Staked HYPE
45.59 $
2.54%
World Liberty Financial
0.184728 $
-20.34%
POL (ex-MATIC)
0.272322 $
-4.87%
Ondo
0.920748 $
-3.17%
Jupiter
0.486578 $
-2.24%
Bonk
0.000020 $
-2.14%
Pudgy Penguins
0.029780 $
-1.86%
Bitcoin Cash
586.84 $
-1.64%
Official Trump
8.30 $
-1.60%
Artificial Superintelligence Alliance
0.605353 $
-1.50%
Hedera
0.215354 $
-1.41%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren