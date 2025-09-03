- In einem Social-Media-Post warnt Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, dass die ansteigende Staatsverschuldung eine ernsthafte Bedrohung für den Reservestatus des US-Dollars darstellt.
- So erklärt der Milliardär: “Die großen Exzesse, die jetzt als Ergebnis des neuen Haushalts projiziert werden, werden wahrscheinlich einen schuldenbedingten Herzinfarkt in relativ naher Zukunft verursachen – ich würde sagen, drei Jahre, plus, minus ein oder zwei Jahre.”
- Die hohen Staatsschulden untergraben ihm zufolge die Attraktivität von Fiatwährungen als Wertspeicher. Dies führe wiederum zum Anstieg der Kurse von Gold sowie Bitcoin, denn: Investoren, die auf der Suche nach Sicherheit sind, werden zunehmend in “harte Währungen” investieren.
- Dalio sagte zwar nicht voraus, dass Kryptowährungen den US-Dollar vollständig ersetzen würden, meinte aber, dass sie sich bereits als brauchbare Alternative etabliert hätten. Sie würden Anlegern eine attraktive Option bieten, wenn die US-Geldmenge weiter zunimmt oder die weltweite Nachfrage nach US-Dollar sinkt.
- In Bezug auf Stablecoins spielte Dalio die Befürchtung herunter, dass ihre starke Bindung an US-Staatsanleihen die Märkte destabilisieren könnte. Stattdessen wies er auf das allgemeine Risiko hin, dass Treasuries in einem Umfeld hoher Verschuldung und hoher Inflation an realer Kaufkraft verlieren.
- Er warnte, dass das Zusammenspiel von Schulden, Politik, Klima und künstlicher Intelligenz in den nächsten fünf Jahren zu “gewaltigen und unvorstellbaren Veränderungen” führen werde.
- Er verglich die derzeitige Dynamik mit den späten 1920er und 1930er Jahren und nannte wachsenden Populismus, geopolitische Rivalität und technologische Umwälzungen als Kräfte, die die globale Ordnung umgestalten.
- Im Juli empfahl Dalio, dass ein risikoangepasstes Portfolio 15 Prozent Gold oder Bitcoin enthalten sollte.
