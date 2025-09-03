App herunterladen
"Unvorstellbaren Veränderungen" Ray Dalio prognostiziert “schuldenbedingten Herzinfarkt” in maximal fünf Jahren

Der ehemalige Hedgefonds-Manager warnt vor “gewaltigen und unvorstellbaren Veränderungen” in den nächsten fünf Jahren. Die Hintergründe.

Johannes Dexl
Bitcoin-Kurs111,442.00 $2.00 %
Ein Mann, der ein blaues Hemd und eine dunkle Strickjacke trägt und Ray Dalio ähnelt, spricht auf der Bühne vor einem schlichten, dunklen Hintergrund und hält einen Gegenstand in den Händen, während er seine Prognose für wirtschaftliche Trends erläutert.

Beitragsbild: Picture Alliance

 | Ray Dalio zählt zu den gewichtigsten Stimmen der Investment-Branche
  • In einem Social-Media-Post warnt Ray Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, dass die ansteigende Staatsverschuldung eine ernsthafte Bedrohung für den Reservestatus des US-Dollars darstellt.
  • So erklärt der Milliardär: “Die großen Exzesse, die jetzt als Ergebnis des neuen Haushalts projiziert werden, werden wahrscheinlich einen schuldenbedingten Herzinfarkt in relativ naher Zukunft verursachen – ich würde sagen, drei Jahre, plus, minus ein oder zwei Jahre.”
  • Die hohen Staatsschulden untergraben ihm zufolge die Attraktivität von Fiatwährungen als Wertspeicher. Dies führe wiederum zum Anstieg der Kurse von Gold sowie Bitcoin, denn: Investoren, die auf der Suche nach Sicherheit sind, werden zunehmend in “harte Währungen” investieren.
  • Dalio sagte zwar nicht voraus, dass Kryptowährungen den US-Dollar vollständig ersetzen würden, meinte aber, dass sie sich bereits als brauchbare Alternative etabliert hätten. Sie würden Anlegern eine attraktive Option bieten, wenn die US-Geldmenge weiter zunimmt oder die weltweite Nachfrage nach US-Dollar sinkt.
  • In Bezug auf Stablecoins spielte Dalio die Befürchtung herunter, dass ihre starke Bindung an US-Staatsanleihen die Märkte destabilisieren könnte. Stattdessen wies er auf das allgemeine Risiko hin, dass Treasuries in einem Umfeld hoher Verschuldung und hoher Inflation an realer Kaufkraft verlieren.
  • Er warnte, dass das Zusammenspiel von Schulden, Politik, Klima und künstlicher Intelligenz in den nächsten fünf Jahren zu “gewaltigen und unvorstellbaren Veränderungen” führen werde.
  • Er verglich die derzeitige Dynamik mit den späten 1920er und 1930er Jahren und nannte wachsenden Populismus, geopolitische Rivalität und technologische Umwälzungen als Kräfte, die die globale Ordnung umgestalten.
  • Im Juli empfahl Dalio, dass ein risikoangepasstes Portfolio 15 Prozent Gold oder Bitcoin enthalten sollte.
Quelle

