- Der sich weiter zuspitzende Konflikt zwischen US-Präsident Donald Trump und der Federal Reserve sorgt für Nervosität an den Weltfinanzmärkten. Während die Unabhängigkeit der US-Notenbank infrage gestellt wird, rückt Bitcoin als Alternative in den Vordergrund.
- Bereits am gestrigen Dienstag hatte Trump eine Entlassung der Fed-Gouverneurin Lisa Cook wegen angeblichen Hypothekenbetrugs unterzeichnet. Die unter Biden ernannte Notenbankerin wies die Vorwürfe zurück und will sich vor Gericht verteidigen.
- Eric Johnston von Cantor Fitzgerald erklärt nun in einem CNBC-Interview, dass Bitcoin und andere Risiko-Assets von der Einflussnahme des US-Präsidenten profitieren könnten.
- Dabei beruft er sich vor allem auf “günstigere Kredite, eine erhöhte Geldmenge, institutionelle Akzeptanz und legislative Unterstützung” als bullishe Vorzeichen für die Krypto-Leitwährung: “All dies dürfte sich weiterhin sehr positiv auf Bitcoin auswirken, und wir gehen davon aus, dass sich die derzeitige Rally fortsetzen wird.”
- Im Moment des Schreibens handelt Bitcoin bei 111.900 US-Dollar, ein Kurszuwachs von 2,1 Prozent gegenüber dem Vortag. Dennoch stiehlt Ethereum dem großen Herausforderer derzeit die Show, was nicht zuletzt den ETH-Treasury-Firmen zu verdanken ist. Mehr dazu im BTC-ECHO Marktupdate.
- Laut Johnston sei Bitcoin prädestiniert dafür, von einem Anstieg der Liquidität und damit einhergehend der Risikobereitschaft der Anleger zu profitieren. Fed-Chef Jerome Powell hatte in der vergangenen Woche erste Zinssenkungen im September in Aussicht gestellt.
- Trump bekundete in der Vergangenheit mehrfach seinen Unmut über den hawkishen Kurs der US-Notenbank. Der Leitzins liegt seit Dezember in der Zinsspanne von 4,25 bis 4,50 Prozent, weil Powell offenbar einen neuerlichen Anstieg der Inflationsrate befürchtet.
- Strike-CEO und Bitcoin-Maximalist Jack Mallers kritisierte eine mögliche Lockerung der Geldpolitik. In einem X-Post erklärt er: “Willkommen beim US-amerikanischen Kapitalismus mit chinesischen und argentinischen Merkmalen. Wer Schwellenländer-Spiele spielt, gewinnt auch Schwellenländer-Preise. Wir haben einen Open-Source-Ausstieg entwickelt: Bitcoin.”
