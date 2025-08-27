App herunterladen
Krypto-Marktupdate Bitcoin, Ethereum und Altcoins erholen sich

Ethereum zieht Bitcoin davon: Während der Marktführer stagniert, rückt der Altcoin-Sektor ins Rampenlicht. Institutionelle Käufe, ETF-Zuflüsse und eine hohe Korrelation zum Aktienmarkt deuten auf eine volatile Phase hin.

Dominic Döllel
Ethereum-Kurs4,616.19 $4.07 %
Physische Münzen, die Ethereum und Bitcoin repräsentieren, werden vor einem digitalen Bildschirm angezeigt, der ein buntes Ethereum- und Kryptowährungsdiagramm zeigt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum performt seit Jahresbeginn besser als Bitcoin
  • Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 24 Stunden um etwas mehr als ein Prozent gestiegen und notiert zur Stunde bei 111.500 US-Dollar.
  • Welche Kursmarken jetzt wichtig werden, lest ihr hier: Bitcoin: Der Kryptowährung steht ein volatiler Monat bevor.
  • Deutlich besser performen die Altcoins: Ethereum steigt um vier Prozent, Solana verbucht ein Plus von acht Prozent und Hyperliquid wächst rund zwölf Prozent.
Liniendiagramm, das die prozentuale Veränderung der Bitcoin- (blau) und Ethereum-Kurse (orange) von Ende Januar bis Ende August 2023 vergleicht und zeigt, dass Ethereum insgesamt besser abschneidet als Bitcoin.
Ethereum hat Bitcoin in einer starken Rallye überholt und ist in 2025 bisher der erfolgreichere Vermögenswert I Quelle: Tradingview
  • Grund für das Wachstum sind unter anderem große institutionelle Zuflüsse. Neben den Ethereum-Treasuries nehmen auch die ETFs immer mehr ETH vom Markt.
  • In der aktuellen Handelswoche haben BlackRock und Co. bereits Ether im Wert von 900 Millionen US-Dollar für ihre Kunden gekauft, wie Daten von Farside belegen.
  • Insgesamt verzeichnen 43 Altcoins eine bessere Rendite als Bitcoin in den letzten 90 Tagen. Der Markt bereitet sich auf eine Altcoin-Season vor.
    • Nicht nur Bitcoin und Co. erholen sich leicht, auch traditionelle Vermögenswerte verzeichnen wieder Gewinn.
    • Die 24-Stunden-Korrelation zwischen dem Krypto-Markt und dem S&P 500 erreichte mit 0,96 den höchsten Wert seit Juni 2025. Hintergrund ist die zunehmende Erwartung an eine Zinssenkung der US-Notenbank.
    • Auf welche Ereignisse Trader und Analysten jetzt spekulieren, lest ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

    Quellen

    Das könnte dich auch interessieren