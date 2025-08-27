- Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 24 Stunden um etwas mehr als ein Prozent gestiegen und notiert zur Stunde bei 111.500 US-Dollar.
- Welche Kursmarken jetzt wichtig werden, lest ihr hier: Bitcoin: Der Kryptowährung steht ein volatiler Monat bevor.
- Deutlich besser performen die Altcoins: Ethereum steigt um vier Prozent, Solana verbucht ein Plus von acht Prozent und Hyperliquid wächst rund zwölf Prozent.
- Grund für das Wachstum sind unter anderem große institutionelle Zuflüsse. Neben den Ethereum-Treasuries nehmen auch die ETFs immer mehr ETH vom Markt.
- In der aktuellen Handelswoche haben BlackRock und Co. bereits Ether im Wert von 900 Millionen US-Dollar für ihre Kunden gekauft, wie Daten von Farside belegen.
- Insgesamt verzeichnen 43 Altcoins eine bessere Rendite als Bitcoin in den letzten 90 Tagen. Der Markt bereitet sich auf eine Altcoin-Season vor.
Empfohlenes Video
Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?
- Nicht nur Bitcoin und Co. erholen sich leicht, auch traditionelle Vermögenswerte verzeichnen wieder Gewinn.
- Die 24-Stunden-Korrelation zwischen dem Krypto-Markt und dem S&P 500 erreichte mit 0,96 den höchsten Wert seit Juni 2025. Hintergrund ist die zunehmende Erwartung an eine Zinssenkung der US-Notenbank.
- Auf welche Ereignisse Trader und Analysten jetzt spekulieren, lest ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Quellen
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+