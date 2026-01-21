Zolldrohungen, geopolitische Eskalation und massive Liquidationen reißen den Kryptomarkt nach unten. Anleger flüchten in Gold.

Der Kryptomarkt geriet über Nacht deutlich unter Druck. Bitcoin verlor rund zwei bis drei Prozent und rutschte in den Bereich zwischen 88.850 und 90.000 US-Dollar. Ethereum traf es härter: Der Kurs fiel auf etwa 2.960 US-Dollar, ein Minus von mehr als vier Prozent. Die gesamte Marktkapitalisierung schrumpfte um rund drei Prozent auf knapp über drei Billionen US-Dollar.

Auslöser der Abverkäufe ist weiterhin geopolitisch. US-Präsident Trump kündigte neue Zolldrohungen gegen mehrere europäische NATO-Staaten an, sollte es Widerstand gegen die geplante US-Übernahme Grönlands geben. Solche Eskalationsszenarien lösen an den Märkten reflexartig eine Risk-off-Bewegung aus. Kryptowährungen gelten in diesen Phasen als hochvolatile Risikoassets und werden verkauft. Aber auch Tech-Aktien traf es hart. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Spielball der Geopolitik: Warum Bitcoin plötzlich wieder fällt.

Die Nervosität zeigte sich besonders deutlich im Derivatemarkt. In den vergangenen 24 Stunden wurden Futures-Positionen im Wert von rund 709 Millionen US-Dollar liquidiert, der Großteil davon Long-Positionen. Allein in den letzten zwölf Stunden summierten sich die Zwangsliquidationen auf über 460 Millionen US-Dollar. Mehr als 166.000 Trader wurden aus ihren Positionen gedrängt. Diese Kaskaden verstärken Kursverluste zusätzlich, vor allem bei Altcoins mit geringerer Liquidität.

Parallel dazu flüchteten Investoren in klassische sichere Häfen. Gold und Silber markierten neue Allzeithochs, während der US-Dollar unter Druck geriet. Auch die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen auf Vier-Monats-Hochs, ein Zeichen für wachsende Unsicherheit und steigende Risikoprämien.

Langfristig lässt sich daraus durchaus ein positives Narrativ für Bitcoin ableiten. In einem Umfeld geopolitischer Spannungen, steigender Schulden und Währungsabwertung gewinnt das Thema “hartes Geld” wieder an Relevanz.

