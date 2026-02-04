Michael Burry warnt vor einer Liquidationsspirale am Krypto-Markt. Bitcoin könnte dabei stärker unter Druck geraten als viele Anleger erwarten.

Starinvestor Michael Burry schlägt Alarm wegen extremer Verwerfungen am Krypto-Markt. Auslöser sei ausgerechnet tokenisiertes Silber, das zeitweise sogar stärkere Liquidationen auslöste als Bitcoin. Für Burry handelt es sich um ein Warnsignal, welches auf tiefgreifende systemische Risiken hinweisen könnte.

In einer aktuellen Analyse spricht der Hedgefondsmanager gar von einer “Todesspirale der Sicherheiten”. Sinkende Krypto-Kurse hätten hoch gehebelte Positionen unter Druck gesetzt und automatische Verkäufe ausgelöst.

Besonders brisant sei der Umstand, dass Silber-Liquidationen auf einer Plattform Bitcoin zeitweise überholten. “Es wurde berichtet, dass die Liquidationen tokenisierter Silber-Futures tatsächlich höher waren als die von Bitcoin“, erklärte Burry mit Blick auf Hyperliquid.

Ursache der Dynamik sei aber weniger Bitcoin selbst als eine extrem einseitige Positionierung im Edelmetallsektor. Steigende Preise bei Gold, Silber und Co. hätten zuvor massive Hebel nach sich gezogen, die bei der Korrektur dann auf geringe Liquidität trafen. Der Abverkauf habe sich dadurch selbst verstärkt.

Tokenisierte Metalle erlauben spekulative Wetten auf Gold oder Silber rund um die Uhr und mit geringem Kapitaleinsatz. Genau diese Struktur beschleunige jedoch Zwangsverkäufe, sobald Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllt werden können.

Burrys Fazit ist eine klare Warnung für Anleger. Krypto-Plattformen würden zunehmend als Infrastruktur für Makro-Wetten genutzt. In Stressphasen könne das dazu führen, dass “nicht Bitcoin, sondern andere Assets die nächste Liquidationslawine auslösen”. Da BTC häufig als universelle Sicherheit hinterlegt ist und die höchste Liquidität aufweist, wird es in solchen Phasen allerdings häufig mitverkauft.

In den vergangenen Jahren machte Michael Burry vor allem als Crashprophet von sich reden, dessen Prophezeiungen jedoch nur selten eintraten. Zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen wahrte er zwar Distanz, soll diese aber nicht geshortet haben. Seine erfolgreichen Wetten gegen den US-Immobilienmarkt vor der Finanzkrise 2008 machten ihn reich und wurden im Hollywood-Drama “The Big Short” popularisiert.

