Sygnum startet Vermögensverwaltung für Krypto-Treasuries

Die Schweizer Digitalbank Sygnum startet einen neuen Service für Krypto-Treasuries. Zum Auftakt werden bereits rund 200 Millionen US-Dollar verwaltet.

Die Schweizer Digitalbank Sygnum hat mit “Sygnum Select” einen neuen Service für die Vermögensverwaltung institutioneller Krypto-Treasuries vorgestellt. Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihre Bestände professionell verwalten lassen wollen.

Hintergrund ist das starke Wachstum sogenannter Digital Asset Treasury Companies, die laut Unternehmensangaben inzwischen Vermögenswerte im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar halten.

“Mit der Reifung digitaler Vermögenswerte und der beschleunigten institutionellen Adoption sehen wir eine klare Verschiebung der Kundenbedürfnisse”, erklärt Fabian Dori, Chief Investment Officer von Sygnum. Unternehmen suchten “eine vertrauenswürdige, regulierte Gegenpartei, die ihre Vermögenswerte mit derselben Disziplin und ganzheitlichen Herangehensweise wie eine traditionelle Privatbank aktiv verwaltet”.

Sygnum übernimmt dabei die vollständige Umsetzung einer Anlagestrategie. Dazu zählen Asset-Allokation, aktives Rebalancing sowie laufende Risikoüberwachung. Das Spektrum umfasst neben Krypto-Assets und Staking auch tokenisierte Instrumente, Derivate, Absicherungsstrategien sowie Wertpapiere.

Zum Start verwaltet Sygnum bereits rund 200 Millionen US-Dollar für erste Kunden. Zunächst ist das Angebot auf in der Schweiz ansässige Kundinnen und Kunden beschränkt, eine internationale Ausweitung ist geplant.

Markus Haemmerli, Head of Portfolio Management bei Sygnum, betont: “Sygnum Select schließt eine wichtige Marktlücke, da Kunden nun Zugang zu maßgeschneiderter Portfolioverwaltung erhalten, die traditionelle und digitale Vermögenswerte kombiniert”.

Wer die Gelegenheit nutzen möchte, um bei Bitcoin oder anderen Krypto-Assets zuzuschlagen, kann dafür Coinbase nutzen. Neukunden erhalten hier 30 Euro in Bitcoin geschenkt, wenn sie mindestens die gleiche Summe investieren.

Empfohlenes Video Wer drückt Bitcoin noch nach unten?