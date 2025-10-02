- Der Total Value Locked (TVL) von SUI ist auf einem Allzeithoch. Derzeit sind über 2,15 Milliarden US-Dollar (660 Millionen SUI) in DeFi-Kontrakten auf SUI gebunden.
- Neben einer steigenden Popularität von SUI könnte der Anstieg des TVL auch mit dem Launch von zwei neuen SUI-Stablecoins zusammenhängen. Gemeinsam mit Ethena hat die Sui Foundation die Stablecoins suiUSDe und USDi lanciert.
- TVL steht für Total Value Locked, eine Metrik, die den Gesamtwert aller DeFi-Kontrakte auf einer Blockchain zusammenfasst. Zum Vergleich: Die größte Smart-Contract-Blockchain der Welt, Ethereum, bringt es auf ein TVL von 92 Milliarden US-Dollar.
- Auf Jahressicht hat SUI 90 Prozent zugelegt – neben dem steigenden Interesse von DeFi-Seite sorgen auch die Fortschritte rund um einen SUI-ETF für Aufwind. Bereits im März hatte Canary Capital dafür einen Antrag eingereicht.
- Der Trader Ali rechnet bei dem derzeitigen technischen Setup mit einem Ausbruch auf sieben US-Dollar – das länge sogar noch über dem Allzeithoch bei 5,35 US-Dollar.
