"Bullisher Ausbruch auf 7 USD möglich" SUI TVL auf Allzeithoch

SUI gehört zu den Geheimtipps im Krypto-Sektor. Jetzt erreicht das DeFi-TVL ein neues Allzeithoch.

David Scheider
Sui-Kurs3.57 $9.56 %
Ein transparentes, dreidimensionales, abstraktes Symbol sitzt auf einem hellblauen, kreisförmigen Sockel, der mit sanftem Licht beleuchtet und von Lichtpartikeln umgeben ist. Es steht für die SUI TVL, die ein neues Allzeithoch erreicht hat.

Beitragsbild: Shutterstock

 | DeFi-Projekte auf SUI werden immer beliebter
  • Der Total Value Locked (TVL) von SUI ist auf einem Allzeithoch. Derzeit sind über 2,15 Milliarden US-Dollar (660 Millionen SUI) in DeFi-Kontrakten auf SUI gebunden.
  • Neben einer steigenden Popularität von SUI könnte der Anstieg des TVL auch mit dem Launch von zwei neuen SUI-Stablecoins zusammenhängen. Gemeinsam mit Ethena hat die Sui Foundation die Stablecoins suiUSDe und USDi lanciert.
  • TVL steht für Total Value Locked, eine Metrik, die den Gesamtwert aller DeFi-Kontrakte auf einer Blockchain zusammenfasst. Zum Vergleich: Die größte Smart-Contract-Blockchain der Welt, Ethereum, bringt es auf ein TVL von 92 Milliarden US-Dollar.
  • Auf Jahressicht hat SUI 90 Prozent zugelegt – neben dem steigenden Interesse von DeFi-Seite sorgen auch die Fortschritte rund um einen SUI-ETF für Aufwind. Bereits im März hatte Canary Capital dafür einen Antrag eingereicht.
  • Der Trader Ali rechnet bei dem derzeitigen technischen Setup mit einem Ausbruch auf sieben US-Dollar – das länge sogar noch über dem Allzeithoch bei 5,35 US-Dollar.
Quellen

Sui kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Sui (SUI) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Sui kaufen Leitfaden

