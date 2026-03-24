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MSTR & STRC 

Strategy plant 44 Milliarden US-Dollar Kapitalerhöhung für weitere Bitcoin-Käufe

Strategy mobilisiert 44 Milliarden US-Dollar für weitere Investitionen in Bitcoin. Damit verwässert Michael Saylor auch seine Stammaktionäre.

David Scheider
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Ein Mann mittleren Alters mit grauen Haaren und Bart spricht in ein Mikrofon über Bitcoin. Er trägt einen Anzug und eine orangefarbene Krawatte, der Hintergrund ist hellblau und verschwommen.

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor und Strategy investieren massiv in Bitcoin

Die Bitcoin-Treasury Strategy Inc. setzt seine aggressive Bitcoin-Strategie fort. Wie das Unternehmen am Montag, dem 23. März, bekannt gab, plant der Konzern die Emission von Stamm- und Vorzugsaktien im Gesamtwert von 44 Milliarden US-Dollar. Diese Kapitalmaßnahme dient primär dazu, die Liquidität für zukünftige Käufe der digitalen Leitwährung sicherzustellen.

Der Finanzierungsplan gliedert sich in mehrere Tranchen. Das Unternehmen beabsichtigt, Stammaktien (MSTR) im Wert von 21 Milliarden US-Dollar auszugeben. Parallel dazu sieht das Programm die Emission von variablen Vorzugsaktien (STRC) in gleicher Höhe sowie wandelbare Vorzugsaktien (STRK) im Wert von 2,1 Milliarden US-Dollar vor.

Fokus auf digitale Kreditinstrumente

Besonders das Instrument der variablen Vorzugsaktie (STRC) rückt in den Fokus. Strategy nutzt diese Form des “Digital Credit” seit rund einem halben Jahr verstärkt als Alternative zur klassischen Aktienemission. Allein im laufenden Monat sammelte das Treasury-Unternehmen über STRC bereits 1,5 Milliarden US-Dollar ein, nachdem die monatliche Dividende auf 11,5 Prozent angehoben wurde. Das Unternehmen signalisierte, STRC primär dann auszugeben, wenn der Kurs über dem Nennwert von 100 US-Dollar liegt. Trotz einer kurzzeitigen Unterschreitung dieser Marke hält der Konzern an dem Modell fest.

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Aktueller Portfoliostatus und Marktlage

In der vergangenen Woche agierte Strategy Inc. am Markt vergleichsweise zurückhaltend. Das Unternehmen erwarb 1.031 Bitcoin für rund 76,6 Millionen US-Dollar. Dies markiert den kleinsten Zukauf innerhalb eines Monats.

Mit dem jüngsten Zukauf wächst der Bitcoin-Bestand von Strategy Inc. auf insgesamt 762.099 BTC. Bei einem aktuellen Marktwert von über 54 Milliarden US-Dollar und einem durchschnittlichen Kaufpreis von 75.694 US-Dollar pro Bitcoin verbucht das Unternehmen derzeit einen Buchverlust von etwa 3,3 Milliarden US-Dollar.

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