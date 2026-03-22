BTCS S.A. setzt auf ein aktives Bitcoin-Treasury-Modell statt reiner Kurswetten. Wird das Frankfurt-Listing zum Türöffner für neue Investoren?

Europas Antwort auf Strategy? Diese Firma setzt auf die Bitcoin-Treasury-Strategie

Europas Antwort auf Strategy? Diese Firma setzt auf die Bitcoin-Treasury-Strategie

Mit BTCS S.A. betritt ein neues börsennotiertes Vehikel den deutschen Krypto-Sektor, das gezielt auf europäische Investoren abzielt. Das polnische Unternehmen verfolgt ein Modell, das digitale Vermögenswerte nicht nur abbildet, sondern aktiv bewirtschaftet.

Im Kern steht das Konzept der Digital Asset Treasury Company, ähnlich wie von Strategy oder Bitmine angewandt. BTCS investiert Kapital in digitale Vermögenswerte und nutzt diese gezielt zur Generierung laufender Erträge. Dazu zählen unter anderem Staking, Validierung von Blockchain-Netzwerken sowie Einnahmen aus Transaktionsgebühren. Die erzielten Erträge werden wiederum reinvestiert, um die eigene Treasury weiter auszubauen und Skaleneffekte zu nutzen.

Aktives Treasury als strategischer Unterschied

Chief Strategy Officer (CSO) Wojciech Kaszycki grenzt das Modell klar von bekannten US-Vorbildern ab. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt er: “Wir bauen ein operatives Bitcoin-Geschäft, nicht nur eine Bilanzwette.” Während Unternehmen wie Strategy primär auf Buy and Hold setzen, verfolgt BTCS einen aktiven Ansatz mit Onchain-Einnahmen, Cash-gesicherten Optionsstrategien und ohne Einsatz von Fremdkapital. Laut dem letzten Quartalsbericht besitzt das Unternehmen derzeit 137 Bitcoin.

Digitale Assets werden dabei gezielt produktiv eingesetzt. Ergänzt wird das Modell durch zusätzliche Einnahmequellen im Bereich Infrastruktur und Beratung. Kaszycki betont die strategische Rolle von Bitcoin: “Bitcoin ist knapp, global und rund um die Uhr final abwickelbar. Für ein Treasury ist das Strategie und Optionalität.”

Bitcoin-Erträge unabhängig vom Marktpreis

Ein zentrales Element sind laufende Einnahmen aus dem Netzwerkbetrieb. “Validator- und Staking-Erträge schaffen operativen Cashflow unabhängig vom Tageskurs”, so Kaszycki. Diese Einnahmen sollen dazu beitragen, den Bitcoin-Bestand pro Aktie langfristig zu erhöhen, ohne zusätzliche Verwässerung für Aktionäre. Staking bei Bitcoin funktioniert beispielsweise über das Protokoll Babylon: So verdienst du Rendite mit BTC.

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Gleichzeitig sieht sich das Unternehmen bewusst mit Risikofragen konfrontiert. Kaszycki widerspricht der oft geäußerten Kritik: “Das größere Risiko ist null Exponierung, während Wettbewerber Fähigkeiten aufbauen.” BTCS setze daher auf vorsichtige Positionsgrößen, Liquiditätspuffer und transparente Berichterstattung.

Frankfurt-Listing erweitert Investorenzugang

Das DATCO-Modell gewinnt international an Bedeutung. Weltweit werden bereits digitale Vermögenswerte im dreistelligen Milliardenbereich über solche Strukturen verwaltet. Allein im Jahr 2025 flossen über 42 Milliarden US-Dollar neu in entsprechende Modelle. BTCS positioniert sich damit in einem Segment, das in Europa bislang nur begrenzt erschlossen ist.

Seit dem Start in Frankfurt ist das Wertpapier deutlich gefallen I Quelle: Boerse.de

BTCS hat im Januar 2026 den Handel seiner Aktie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen. Die Aktie ist dort unter dem Kürzel 36C handelbar und ergänzt das bestehende Listing an der Warschauer Börse. Seit dem Start am deutschen Börsenplatz ist die Aktie aber deutlich gefallen.

Kaszycki gibt sich dennoch zuversichtlich: “Das Dual Listing erhöht unsere Sichtbarkeit und erleichtert den Zugang zur europäischen Investorenbasis”, erklärt er mit Blick auf die Notierung in Frankfurt.

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