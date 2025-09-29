- Das US-Unternehmen Strategy hat weitere 196 Bitcoin erworben. Der Zukauf erfolgte zu einem Durchschnittspreis von rund 113.048 US-Dollar pro Bitcoin, was einer Gesamtsumme von etwa 22,1 Millionen US-Dollar entspricht.
- Damit erhöht sich der Gesamtbestand des Unternehmens zum 28. September 2025 auf 640.031 Bitcoin. Die Position wurde insgesamt für rund 47,35 Milliarden US-Dollar aufgebaut, bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 73.983 US-Dollar pro Bitcoin.
- Strategy bestätigt damit erneut seine Rolle als größter börsennotierter Bitcoin-Hodler weltweit und unterstreicht den langfristigen Fokus seiner Krypto-Strategie. Immer mehr Aktienfirmen entwickeln eine BTC-Strategie, darunter GameStop, Rumble, Twenty One, Nakamoto und auch der Fußballclub Paris Saint-Germain. Auch in Deutschland investiert ein Unternehmen im Rahmen der Finanzstrategie in Bitcoin: Wie ein deutsches Unternehmen Strategy nacheifert.
- Obwohl es alle Kriterien erfüllt, wurde Strategy dieses Jahr nicht in den S&P 500 aufgenommen. Im Falle einer Inklusion wäre Strategy das erste Bitcoin-Treasury-Unternehmen gewesen, das in den Benchmark-Index aufgenommen wird.
