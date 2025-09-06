- Enttäuschung für Michael Saylor: Sein BTC-Unternehmen Strategy (ehemals MicroStrategy) schafft es nicht in den S&P 500. Das Bitcoin-Treasury-Unternehmen erfüllt eigentlich die Kriterien, wurde aber nicht berücksichtigt. Im Falle einer Inklusion wäre Strategy das erste Bitcoin-Treasury-Unternehmen gewesen, das in den Benchmark-Index aufgenommen wird. Nach der S&P-Entscheidung fiel die Aktie nachbörslich um knapp 3 Prozent.
- Strategy hält derzeit 636.000 BTC im Wert von über 70 Milliarden US-Dollar und ist mit großem Abstand der größte Unternehmenshalter von Bitcoin. Strategy startete seine Bitcoin-Strategie im August 2020, als das Unternehmen erstmals Teile seiner Cash-Reserven in BTC umwandelte. Es gilt damit als Pionier in diesem Bereich. Mit Metaplanet, GameStop und anderen folgten viele Unternehmen diesem Ansatz.
- Im zweiten Quartal 2025 verzeichnete Strategy einen Betriebsgewinn von 14 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 10 Milliarden US-Dollar, was einem verwässerten Gewinn pro Aktie von 32,6 US-Dollar entspricht.
- Ab 22. September 2025 aufgenommen wird dafür Robinhood. Der Broker setzt stark auf den Handel mit Krypto-Assets. Die Aktie (HOOD) sprang nachbörslich um 7 Prozent auf über 108 US-Dollar. Der Kurs stieg im laufenden Jahr bereits um 150 Prozent.
- Die Aufnahme Robinhoods unterstreicht die wachsende Bedeutung von Unternehmen, die einen Fokus auf Krypto haben, an den traditionellen Finanzmärkten, begünstigt durch ein zunehmend kryptofreundliches politisches Umfeld. Bereits im Mai 2025 war mit Coinbase die erste große Kryptobörse in den S&P-Index aufgenommen worden. Nun folgt Robinhood als weiterer prominenter Player.
- Der S&P 500 ist der wichtigste US-Aktienindex und umfasst die 500 größten börsennotierten Unternehmen der Vereinigten Staaten, womit er als zentraler Gradmesser für die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft gilt.
