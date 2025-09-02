- Im Januar hatte Metaplanet, Asiens führende Bitcoin-Treasury-Firma, ein ehrgeiziges Ziel ausgegeben: 10.000 BTC bis Ende 2025 wollte man erwerben. Diese Vorgabe hat die von Simon Gerovich geleitete Firma im September bereits um 100 Prozent überboten.
- Am gestrigen Montag gab Metaplanet den jüngsten Bitcoin-Nachkauf bekannt. Für umgerechnet 112 Millionen US-Dollar erwarb das Unternehmen 1.009 BTC mit einem Durchschnittspreis von rund 111.000 US-Dollar.
- Das “japanische Strategy” hält nun insgesamt 20.000 BTC im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar und klettert damit auf Rang 6 der größten Corporate Holder der Welt, unmittelbar vor dem Mining-Riesen Riot Platforms und hinter der Krypto-Börse Bullish.
- Im Jahr 2025 glänzt Metaplanet zudem mit einem BTC Yield in Höhe von 487 Prozent. Dabei handelt es sich um das Verhältnis der gehaltenen Bitcoin zur Anzahl der emittierten MTPLF-Aktien. Jeder Aktionär hält nun indirekt also fast sechsmal so viele Coins wie im Januar.
- Trotz der Bitcoin-Käufe im Eiltempo hat der Strategy-Nachahmer noch lange nicht genug. Mit einem neuen Aktienemissionsplan will man 3,7 Milliarden US-Dollar sammeln, um dem neuen Langfrist-Ziel von 210.000 BTC näher zu kommen.
- Dass er sich nicht zu viel Zeit lassen will, hatte Metaplanet-CEO Gerovich schon im März erklärt: “Jedes Mal, wenn ich über Bitcoin nachdenke, werde ich wirklich nervös, dass uns die Zeit davonläuft, jedenfalls für das Unternehmen, um Bitcoin zu kaufen. Wir wollen so viel Bitcoin wie möglich kaufen, bevor der Preis steigt.”
- Der Aktienkurs spiegelt den Bitcoin-Erfolg bislang nur eingeschränkt wieder. Seit dem Höhepunkt im Juni fiel die Metaplanet-Aktie über 50 Prozent auf derzeit 5,82 US-Dollar. Dennoch stehen im laufenden Handelsjahr über 150 Rendite zu Buche – deutlich mehr, als die Kryptowährung selbst oder das große Vorbild Strategy vorweisen können.
