4.29 T $
Bitcoin-Kurs122,674.00 $-1.77%
Ethereum-Kurs4,481.17 $-5.02%
XRP-Kurs2.87 $-3.44%
Cardano-Kurs0.823765 $-4.41%
Solana-Kurs222.31 $-3.38%
Dogecoin-Kurs0.252250 $-4.05%
BNB-Kurs1,308.41 $-0.39%
Polkadot-Kurs4.16 $-4.25%
IOTA-Kurs0.185103 $-3.00%
Official Trump-Kurs7.56 $-3.96%
TRON-Kurs0.337739 $-1.99%
Stellar-Kurs0.384466 $-4.31%

80 Milliarden US-Dollar Top 5 der US-Konzerne: Strategys Reserven übertreffen Apple – dank Bitcoin

Das Bitcoin-Unternehmen steigt in die Top 5 der US-Konzerne auf – wenn es um den Wert der Reserve geht.

Giacomo Maihofer
Ein Mann mit grauem Haar und Bart, der einen Anzug trägt, hält ein Mikrofon in der Hand und blickt vor einem unscharfen blauen Hintergrund zur Seite, während er scheinbar tief in Gedanken eine Strategie diskutiert.

Beitragsbild: picture alliance

 | Michael Saylor hält mit seinem Unternehmen so viele Bitcoin wie kein zweites
  • Das börsennotierte Unternehmen Strategy hält rund 80 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und zählt damit zu den fünf größten Konzernen der USA nach Treasury-Volumen. Mit dieser Summe übertrifft Strategy die Barreserven von Apple, Meta, NVIDIA und Tesla. Und liegt damit direkt hinter Branchengrößen wie Berkshire Hathaway, Amazon, Google und Microsoft.
  • Laut der jüngsten SEC-Einreichung hält Strategy 640.031 Bitcoin im Wert von 47,35 Milliarden US-Dollar bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 73.983 US-Dollar pro BTC. Der Marktwert der Bestände belief sich zum Quartalsende auf 73,21 Milliarden US-Dollar. Ein Buchgewinn von 3,9 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2025.
  • Strategy Inc. (ehemals MicroStrategy) ist ein US-amerikanisches Business-Intelligence-Unternehmen, das sich unter der Führung von Michael Saylor in den vergangenen Jahren von einem klassischen Softwareanbieter zu einer Art Bitcoin-Treasury-Unternehmen entwickelte, das seine Bilanz fast vollständig auf die Kryptowährung ausrichtete.
  • Der Bitcoin-Kursanstieg auf über 126.000 US-Dollar hat es dabei zu einem der profitabelsten Unternehmen der Geschichte gemacht, auch wenn man weiter hoch verschuldet bleibt und auf mehreren Wandelschuldverschreibungen sitzt. Warum der Plan dahinter durchaus kritisch gesehen wird, könnt ihr hier lesen: Genie oder Wahnsinn? Michael Saylors 80-Milliarden-USD-Wette.
  • Wollt ihr selbst Bitcoin kaufen, dann könnt ihr das einfach und sicher auf der regulierten Krypto-Börse Bison tun.
    Mantle
    2.47 $
    5.45%
    PancakeSwap
    4.30 $
    4.65%
    MemeCore
    2.11 $
    3.43%
    Tether Gold
    4,045.10 $
    1.97%
    Currency One USD
    1.01 $
    0.58%
    Aster
    2.06 $
    0.28%
    Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
    1.00 $
    0.06%
    Dai
    1.00 $
    0.04%
    USDC
    0.999704 $
    0.01%
    PayPal USD
    1.00 $
    0.01%
    Plasma
    0.860032 $
    -14.48%
    Pi Network
    0.233742 $
    -10.72%
    World Liberty Financial
    0.176129 $
    -10.02%
    Ethena
    0.541030 $
    -10.00%
    Worldcoin
    1.19 $
    -7.31%
    Pepe
    0.000009 $
    -6.68%
    Story
    9.22 $
    -6.67%
    Pump.fun
    0.005909 $
    -6.24%
    Sei
    0.282874 $
    -6.14%
    Arbitrum
    0.423952 $
    -5.98%
