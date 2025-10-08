- Das börsennotierte Unternehmen Strategy hält rund 80 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und zählt damit zu den fünf größten Konzernen der USA nach Treasury-Volumen. Mit dieser Summe übertrifft Strategy die Barreserven von Apple, Meta, NVIDIA und Tesla. Und liegt damit direkt hinter Branchengrößen wie Berkshire Hathaway, Amazon, Google und Microsoft.
- Laut der jüngsten SEC-Einreichung hält Strategy 640.031 Bitcoin im Wert von 47,35 Milliarden US-Dollar bei einem durchschnittlichen Kaufpreis von 73.983 US-Dollar pro BTC. Der Marktwert der Bestände belief sich zum Quartalsende auf 73,21 Milliarden US-Dollar. Ein Buchgewinn von 3,9 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2025.
- Strategy Inc. (ehemals MicroStrategy) ist ein US-amerikanisches Business-Intelligence-Unternehmen, das sich unter der Führung von Michael Saylor in den vergangenen Jahren von einem klassischen Softwareanbieter zu einer Art Bitcoin-Treasury-Unternehmen entwickelte, das seine Bilanz fast vollständig auf die Kryptowährung ausrichtete.
- Der Bitcoin-Kursanstieg auf über 126.000 US-Dollar hat es dabei zu einem der profitabelsten Unternehmen der Geschichte gemacht, auch wenn man weiter hoch verschuldet bleibt und auf mehreren Wandelschuldverschreibungen sitzt. Warum der Plan dahinter durchaus kritisch gesehen wird, könnt ihr hier lesen: Genie oder Wahnsinn? Michael Saylors 80-Milliarden-USD-Wette.
