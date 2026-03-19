Ein Bitcoin-Wal aus der Ära 2013 realisiert dreistellige Millionengewinne. Onchain-Analysten erkennen darin einen beunruhigenden Trend.

Die Onchain-Dynamik bei Bitcoin (BTC) verschärft sich zusehends und prominente Alt-Investoren rücken wieder in den Vordergrund. Daten des Analysehauses EmberCN belegen, dass eine Wallet-Adresse aus dem Jahr 2013 am Mittwoch erneut 1.000 BTC im Gegenwert von rund 71,6 Millionen US-Dollar liquidiert hat.

Die besagte Wallet “bc1q…6ym” hatte ihre Bestände ursprünglich zu einem Durchschnittspreis von lediglich 332 US-Dollar pro Bitcoin aufgebaut. Seit dem Start der Verkäufe im November 2024 transferierte die Entität insgesamt 3.500 BTC zu Binance.

Bei einem realisierten Bitcoin-Kurs von 94.786 US-Dollar entspricht dies einem Bruttogewinn von rund 330 Millionen US-Dollar. Trotz der massiven Abverkäufe hält der OG-Wal weiterhin 1.500 BTC (ca. 106,8 Millionen US-Dollar).

Parallel dazu berichten Plattformen wie Lookonchain von weiteren Verkäufen durch das Bitcoin-Urgestein Owen Gunden. Dieser stieß am Mittwoch weitere 650 BTC (46,3 Millionen US-Dollar) ab. Diese Verkäufe reihen sich zu Veräußerungen in Milliardenhöhe, durch die der Bitcoin-Wal im letzten Jahr auf sich aufmerksam machte.

Beunruhigender Onchain-Trend

Die kumulierten Bewegungen spiegeln sich deutlich in den Onchain-Daten wider. , ein Indikator für das Verhältnis der Top-10-Einzahlungen zum Gesamtzustrom auf Börsen, erreichte Mitte März einen Wert von 0,83. Dies ist der höchste Stand seit Juli 2024 und verdeutlicht, dass großkapitalisierte Marktteilnehmer derzeit die primären Treiber für die Exchange-Inflows sind.

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The Exchange BTC Whale Ratio is at Its Highest Level in Six Years



“When the exchange whale ratio increases, it marks a short-term bottom, and when the ratio is at its peak, it is the point where an uptrend begins.” – By @CW8900 pic.twitter.com/zyt71q5DsW — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) March 16, 2026

Obwohl das Verhältnis aktuell leicht auf 0,66 gesunken ist, bleibt der Effekt der vermuteten Wal-Verkäufe bestehen. Für BTC resultierte hieraus ein Rücksetzer von 4,5 Prozent innerhalb von 24 Stunden auf unter 70.000 US-Dollar. Marktexperten werten diese gezielten Verkäufe als Zeichen einer strategischen Distribution, die die kurzfristige Erholung des Marktes vor erhebliche Herausforderungen stellt.

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