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Neue Rekorde 

Stablecoins auf Ethereum steigen auf Rekordniveau und treiben Wachstum an

Stablecoins erreichen ein neues Allzeithoch auf Ethereum. Das Netzwerk baut damit seine führende Rolle im Krypto-Markt weiter aus.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt eine Ethereum-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Ethereum ist seit Langem die dominante Blockchain für Stablecoins

Der Stablecoin-Markt wächst weiter und erreicht neue Rekordwerte. Besonders das Ethereum-Netzwerk steht dabei im Mittelpunkt der Entwicklung. Laut Daten von Token Terminal hat das Stablecoin-Angebot auf Ethereum ein neues Allzeithoch von rund 180 Milliarden US-Dollar erreicht. Damit festigt das Netzwerk seine dominante Rolle im Stablecoin-Sektor.

Insgesamt entfallen rund 60 Prozent des globalen Stablecoin-Angebots auf Ethereum. Das entspricht einem deutlichen Anstieg von etwa 150 Prozent in den vergangenen drei Jahren. Die Zahlen zeigen, wie stark sich Ethereum als zentrale Infrastruktur für digitale US-Dollar etabliert hat. Stablecoins werden dabei zunehmend für Zahlungen und als Liquiditätsbasis im Krypto-Markt genutzt.

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Ethereum dominiert den Stablecoin-Markt

Die Entwicklung deutet darauf hin, dass sich dieser Trend weiter fortsetzen könnte. Prognosen gehen davon aus, dass der Stablecoin-Markt langfristig ein Volumen von bis zu 1,7 Billionen US-Dollar erreichen könnte. ETH dürfte dabei eine Schlüsselrolle behalten, da viele Anwendungen und Protokolle weiterhin auf dem Netzwerk aufbauen.

Unter der Annahme, dass der Marktanteil von Ethereum von derzeit rund 60 auf etwa 50 Prozent sinkt, könnte die Blockchain bis 2030 dennoch neue Kapitalzuflüsse in Höhe von rund 850 Milliarden US-Dollar verzeichnen, prognostiziert das Unternehmen.

Die wachsende Nutzung von Stablecoins unterstreicht die Bedeutung von ETH als Fundament des Krypto-Ökosystems. Trotz dieser Entwicklung liegt der Kurs der Kryptowährung aktuell bei rund 2.240 US-Dollar und damit etwa 54,5 Prozent unter seinem Allzeithoch. Neben der zweitgrößten Kryptowährung konnten andere Blockchains ebenfalls Marktanteile gewinnen.

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