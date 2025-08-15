- Über 100 SPAR-Filialen in der Schweiz akzeptieren ab sofort Zahlungen mit Stablecoins und anderen Kryptowährungen. In den kommenden Monaten soll das Angebot auf mehr als 300 Standorte erweitert werden.
- Kunden können mit über 100 Kryptowährungen, darunter Euro- und Dollar-gebundene Stablecoins, über die Binance-Pay-App bezahlen. Die Umrechnung in Schweizer Franken erfolgt automatisch.
- Vorteile für Händler und Kunden: Gebührenersparnis von rund zwei Dritteln im Vergleich zu klassischen Kartenzahlungen, keine Gas Fees und sofortige Transaktionsabwicklung.
- Kunden scannen beim Checkout den DFX-OpenCrypto-QR-Code, wählen ihre gewünschte Kryptowährung und schließen die Zahlung in Sekunden ab.
- Erstmals integriert eine große Schweizer Supermarktkette Kryptowährungen flächendeckend ins Kassensystem. Ein starkes Signal für die Verbindung von traditionellem Handel und Blockchain-Technologie.
- SPAR Schweiz ist eine Tochtergesellschaft der internationalen SPAR-Gruppe und betreibt in der Schweiz über 200 Standorte, darunter Supermärkte, Expressläden und Convenience-Shops. Das Unternehmen ist seit den 1980er-Jahren im Land aktiv.
