Stablecoins und Co. an die Supermarktkasse SPAR Schweiz führt Krypto-Zahlungen landesweit ein

In über 100 Filialen der SPAR Schweiz können Kunden mit mehr als 100 Kryptowährungen bezahlen, dank einer Partnerschaft mit Binance.

Giacomo Maihofer
BNB-Kurs821.53 $-1.88 %
Am Eingang eines SPAR-Marktes in der Schweiz sind die Öffnungszeiten, das SPAR-Logo, ein WiFi-Schild und verschiedene Informationsaufkleber an der Glastür angebracht.

Beitragsbild: picture alliance

 | Bezahlen mit Krypto. Das geht jetzt bei Spar Schweiz
  • Über 100 SPAR-Filialen in der Schweiz akzeptieren ab sofort Zahlungen mit Stablecoins und anderen Kryptowährungen. In den kommenden Monaten soll das Angebot auf mehr als 300 Standorte erweitert werden.
  • Kunden können mit über 100 Kryptowährungen, darunter Euro- und Dollar-gebundene Stablecoins, über die Binance-Pay-App bezahlen. Die Umrechnung in Schweizer Franken erfolgt automatisch.
  • Vorteile für Händler und Kunden: Gebührenersparnis von rund zwei Dritteln im Vergleich zu klassischen Kartenzahlungen, keine Gas Fees und sofortige Transaktionsabwicklung.
  • Kunden scannen beim Checkout den DFX-OpenCrypto-QR-Code, wählen ihre gewünschte Kryptowährung und schließen die Zahlung in Sekunden ab.
  • Erstmals integriert eine große Schweizer Supermarktkette Kryptowährungen flächendeckend ins Kassensystem. Ein starkes Signal für die Verbindung von traditionellem Handel und Blockchain-Technologie.
  • SPAR Schweiz ist eine Tochtergesellschaft der internationalen SPAR-Gruppe und betreibt in der Schweiz über 200 Standorte, darunter Supermärkte, Expressläden und Convenience-Shops. Das Unternehmen ist seit den 1980er-Jahren im Land aktiv.
