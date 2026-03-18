Krypto-Trader können ab sofort einen Perpetual Contract auf den S&P 500 auf Hyperliquid handeln. Der Schritt ist ein Meilenstein für die Real-World-Asset-Branche.

Die Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA) erreicht einen neuen Meilenstein im Bereich der Derivate. In einer Kooperation zwischen S&P Dow Jones Indices und trade[XYZ] wurde der erste offizielle S&P 500 Perpetual Contract lanciert. Das Produkt ist exklusiv über die dezentrale Handelsplattform Hyperliquid (HYPE) verfügbar.

Seit fast sieben Jahrzehnten gilt der S&P 500 als globaler Benchmark für den US-Aktienmarkt. Bisher war der Zugang jedoch an traditionelle Marktöffnungszeiten, geografische Restriktionen und Intermediäre gebunden. Der neue On-Chain-Kontrakt nutzt die offiziellen Indexdaten von SPDJI, um institutionelles Vertrauen und tiefe Liquidität in einem permanent offenen Marktumfeld zu gewährleisten.

Brückenschlag zwischen TradFi und DeFi

Mit der Integration des S&P 500 in das Hyperliquid-Ökosystem treibt trade[XYZ] die Vision kontinuierlicher globaler Märkte voran. Während SPDJI als Hüter des Benchmarks fungiert, ermöglicht die technische Infrastruktur von Hyperliquid den nahtlosen Handel des meistbeachteten Aktienindex der Welt in einer dezentralen Umgebung. Hyperliquid hat dementsprechend großes Potenzial: “So weit kann der Coin kurzfristig steigen“.

HYPE kannst du beispielsweise auf Coinbase kaufen. Neukundinnen und Neukunden erhalten dort einen 30-Euro-Bonus in Bitcoin, wenn sie Kryptowährungen im Wert von mindestens 30 Euro handeln.

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