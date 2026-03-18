App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Ab 0% Maker-Gebühren
530+ Spot-Paare, API, TradingView Charts
2.55 T $
Hyperliquid-Kurs41.23 $2.48%
Bitcoin-Kurs71,301.00 $-3.68%
Ethereum-Kurs2,182.83 $-5.96%
XRP-Kurs1.45 $-4.29%
BNB-Kurs647.16 $-3.09%
Solana-Kurs89.15 $-5.14%
TRON-Kurs0.302162 $-0.52%
Dogecoin-Kurs0.094464 $-4.90%
Cardano-Kurs0.271454 $-5.31%
Zcash-Kurs256.53 $-4.02%
Chainlink-Kurs9.19 $-6.35%
Official Trump-Kurs3.45 $-7.31%
Pi Network-Kurs0.171398 $-3.99%
SP 500 On-Chain 

SP 500 Perpetual: SPDJI bringt US-Leitindex nativ auf Hyperliquid

Krypto-Trader können ab sofort einen Perpetual Contract auf den S&P 500 auf Hyperliquid handeln. Der Schritt ist ein Meilenstein für die Real-World-Asset-Branche.

David Scheider
Teilen
Hyperliquid-Kurs41.23 $2.48 %
Bitcoin kaufen
Das Hyperliquid-Logo

Beitragsbild: Shutterstock

 | Hyperliquid mausert sich zu einer der wichtigsten RWA-Plattformen

Die Tokenisierung von Real-World-Assets (RWA) erreicht einen neuen Meilenstein im Bereich der Derivate. In einer Kooperation zwischen S&P Dow Jones Indices und trade[XYZ] wurde der erste offizielle S&P 500 Perpetual Contract lanciert. Das Produkt ist exklusiv über die dezentrale Handelsplattform Hyperliquid (HYPE) verfügbar.

Institutionelle Daten für 24/7-Handel

Seit fast sieben Jahrzehnten gilt der S&P 500 als globaler Benchmark für den US-Aktienmarkt. Bisher war der Zugang jedoch an traditionelle Marktöffnungszeiten, geografische Restriktionen und Intermediäre gebunden. Der neue On-Chain-Kontrakt nutzt die offiziellen Indexdaten von SPDJI, um institutionelles Vertrauen und tiefe Liquidität in einem permanent offenen Marktumfeld zu gewährleisten.

Brückenschlag zwischen TradFi und DeFi

Mit der Integration des S&P 500 in das Hyperliquid-Ökosystem treibt trade[XYZ] die Vision kontinuierlicher globaler Märkte voran. Während SPDJI als Hüter des Benchmarks fungiert, ermöglicht die technische Infrastruktur von Hyperliquid den nahtlosen Handel des meistbeachteten Aktienindex der Welt in einer dezentralen Umgebung. Hyperliquid hat dementsprechend großes Potenzial: “So weit kann der Coin kurzfristig steigen“.

HYPE kannst du beispielsweise auf Coinbase kaufen. Neukundinnen und Neukunden erhalten dort einen 30-Euro-Bonus in Bitcoin, wenn sie Kryptowährungen im Wert von mindestens 30 Euro handeln.

Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins: Das macht uns jetzt bullisch

Hyperliquid kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Hyperliquid (HYPE) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Hyperliquid (HYPE) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Bitcoin-Münze vor einem Kurschart.
Bitcoin aktuellBitcoin vor dem Ausbruch? Diese Signale werden jetzt entscheidend
Eine Ethereum-Münze vor einem nach oben gerichteten Kurschart
KursanalyseEthereum-Prognose: Ist das wirklich der erhoffte Kursausbruch?
Ein Mann mit grauem Haar und Bart, der einen Anzug trägt, hält ein Mikrofon in der Hand und blickt vor einem unscharfen blauen Hintergrund zur Seite, während er scheinbar tief in Gedanken eine Strategie diskutiert.
Die Folgen für MSTR und BTCStrategy: Rekordvolumen bei Vorzugsaktie befeuert Bitcoin-Rallye
Siren
0.885986 $
18.64%
River
24.84 $
10.24%
MemeCore
1.87 $
7.10%
Kaspa
0.037946 $
5.20%
JUST
0.057810 $
3.58%
Hyperliquid
41.23 $
2.48%
Quant
69.29 $
0.93%
Figure Heloc
1.03 $
0.49%
USDtb
1.00 $
0.26%
Ondo US Dollar Yield
1.12 $
0.13%
Provenance Blockchain
0.011654 $
-15.93%
Mantle
0.760957 $
-9.95%
Aster
0.691882 $
-8.37%
Uniswap
3.67 $
-7.54%
Official Trump
3.45 $
-7.31%
Ethena
0.107588 $
-7.22%
Avalanche
9.55 $
-6.89%
Worldcoin
0.364095 $
-6.82%
Midnight
0.047579 $
-6.75%
Chainlink
9.19 $
-6.35%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren