Trotz Flaute an den Kryptomärkten 

“Ich tausche mein gesamtes Silber und Gold gegen Bitcoin”: Robert Kiyosaki geht all-in

Robert Kiyosaki sieht in der aktuellen Kursdynamik gute Einstiegsmöglichkeiten für Bitcoin. Er habe sein gesamtes Gold und Silber für Bitcoin verkauft.

David Scheider
Bitcoin-Kurs89,525.00 $0.48 %
Robert Kiyosaki und Gold

Beitragsbild: Picture Alliance und eigene Montage

 | Robert Kiyosaki ist Bitcoin-Bulle
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
