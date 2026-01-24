- Crashprophet Robert Kiyosaki geht all-in Bitcoin. In einem kurzen Video auf X sagt der Starautor: “Was die machen, ist, die gesamte Wirtschaft zugrunde richten. Daher habe ich meine gesamten Bestände an Gold und Silber in Bitcoin getauscht.”
- Vorher habe er in Gold und Silber gespart, das sei aber offenbar nicht mehr zukunftsfähig. Allerdings hat Kiyosaki erst gestern gepostet, dass er weiterhin Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum kaufe: “Ich kaufe einfach immer mehr Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum und werde immer reicher.”
- Zuletzt hatten die Kryptokurse gegenüber Gold und Silber stagniert. Während die Edelmetalle immer wieder neue Allzeithochs aufstellen, verharrt Bitcoin seit Wochen an der Schwelle zu 90.000 US-Dollar.
- Noch im November hatte Kiyosaki öffentlich verlautbart, sich von seinen Krypto-Beständen trennen zu wollen.
- Robert Kiyosaki bekennt sich immer wieder zu Kryptowährungen. Immer wieder spricht er von einem Crash oder einer Hyperinflation, die bisher aber ausgeblieben ist.
