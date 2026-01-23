App herunterladen
Autor von Rich Dad, Poor Dad 

Robert Kiyosaki: “Ich kaufe einfach weiter Bitcoin, Gold und Silber – und werde reicher”

Robert Kiyosaki kauft trotz der Flaute am Kryptomarkt weiter Bitcoin und Ethereum.

David Scheider
Bitcoin-Kurs88,937.00 $-1.14 %
Ein Mann im blauen Anzug sitzt an einem Tisch in einem Restaurant mit schwarzen Sitznischen, weißen Tischdecken und farbenfrohen Kunstwerken und diskutiert möglicherweise über Robert Kiyosakis neueste Bitcoin-Prognose.

Beitragsbild: picture alliance

 | Bitcoin- und Edelmetallfan Robert Kiyosaki zeigt sich zuversichtlich
  • Starautor Robert Kiyosaki schert sich nicht um die aktuellen Kurse an den Kapitalmärkten. Er kauft weiterhin wertspeichernde Assets wie Bitcoin, Gold und Silber.
  • Auf X postet der Autor von “Rich Dad, Poor Dad”: “Frage: Ist es mir wichtig, wenn der Preis für Gold, Silber oder Bitcoin steigt oder fällt? Antwort: Nein. Das ist mir egal.”
  • Er kaufe weiterhin Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum, da er wisse, dass die Kaufkraft des US-Dollars nur fallen könne. “Ich kaufe einfach immer mehr Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum und werde immer reicher.”
  • Tatsächlich erreicht Gold am heutigen Freitag, dem 23. Januar, ein neues Allzeithoch, während Bitcoin an der Schwelle zu 90.000 US-Dollar verharrt.
  • Robert Kiyosaki bekennt sich immer wieder zu Kryptowährungen. Immer wieder spricht er von einem Crash oder einer Hyperinflation, die bisher aber ausgeblieben sind.
  Auf Bitpanda kannst du alle von Robert Kiyosaki genannten Assets handeln.
