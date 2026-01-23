- Starautor Robert Kiyosaki schert sich nicht um die aktuellen Kurse an den Kapitalmärkten. Er kauft weiterhin wertspeichernde Assets wie Bitcoin, Gold und Silber.
- Auf X postet der Autor von “Rich Dad, Poor Dad”: “Frage: Ist es mir wichtig, wenn der Preis für Gold, Silber oder Bitcoin steigt oder fällt? Antwort: Nein. Das ist mir egal.”
- Er kaufe weiterhin Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum, da er wisse, dass die Kaufkraft des US-Dollars nur fallen könne. “Ich kaufe einfach immer mehr Gold, Silber, Bitcoin und Ethereum und werde immer reicher.”
- Tatsächlich erreicht Gold am heutigen Freitag, dem 23. Januar, ein neues Allzeithoch, während Bitcoin an der Schwelle zu 90.000 US-Dollar verharrt.
- Robert Kiyosaki bekennt sich immer wieder zu Kryptowährungen. Immer wieder spricht er von einem Crash oder einer Hyperinflation, die bisher aber ausgeblieben sind.
