- Die erfolgreichen Einführungen von Bitcoin und Ethereum ETFs sowie die Beilegung des Rechtsstreits zwischen Ripple-Labs und der SEC ebnen den Weg: Nun stellen große Vermögensverwalter aktualisierte Anträge für XRP Spot ETFs.
- Am 22. August haben insgesamt sieben große Vermögensverwalter – Grayscale, Bitwise, Canary Capital, CoinShares, Franklin Templeton, 21Shares und WisdomTree – geänderte S-1-Registrierungsunterlagen für ihre geplanten XRP Spot ETFs bei der United States Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht.
- Mit ihren koordinierten Einreichungen reagieren die Asset Manager auf Rückmeldungen der SEC und senden damit ein positives Signal für den fortgeschrittenen Dialog mit der Regulierungsbehörde.
- “Eine Reihe von XRP-ETF-Anträgen wird heute von den Emittenten aktualisiert. Dies ist mit ziemlicher Sicherheit auf Rückmeldungen der SEC zurückzuführen”, schrieb James Seyffart, ETF-Analyst bei Bloomberg, auf X. “Ein gutes Zeichen, aber auch weitgehend erwartet”, ergänzt der Branchenexperte.
- Auch Nate Geraci, CEO von NovaDius Wealth Management, begrüßt die neuen Anträge: “Es ist sehr bemerkenswert, dass sie sich so gruppieren. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Zeichen”.
- Die SEC hat für die meisten Anträge auf XRP Spot ETFs und andere Altcoin-bezogene Produkte eine Frist bis Mitte Oktober 2025 gesetzt. Dieser Zeitplan entspricht der früheren Prognose Seyffarts, dass Genehmigungen nicht vor dem vierten Quartal erteilt werden.
- Obwohl BlackRock den jeweils weltweit größten Spot ETF für Ethereum und Bitcoin verwaltet, hat der Vermögensverwalter keinen Antrag auf einen XRP ETF gestellt.
- Nach der Rede von Jerome Powell legte der Markt am Freitag zunächst deutlich zu, gab jedoch über das Wochenende wieder nach. Der Ripple-Kurs notiert aktuell bei 2,94 US-Dollar und damit unter der psychologisch wichtigen Marke von drei US-Dollar.
- Ripple gilt als Kryptowährung mit engen institutionellen Verbindungen. Eine Zulassung der ETFs könnte diese Position zusätzlich stärken.
