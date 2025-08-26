- Die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat ihre Entscheidung zum Grayscale Cardano ETF erneut verschoben. Damit verlängert sich die Unsicherheit, ob Anleger bald direkten Zugang zu ADA über regulierte Finanzprodukte erhalten oder nicht.
- Für den Cardano Spot ETF endet die Frist am 26. Oktober 2025. Dann muss die SEC eine endgültige Entscheidung treffen. Bis dahin bleibt unklar, ob Cardano in den USA den Sprung in den regulierten Mainstream schafft.
- Parallel treibt Charles Hoskinson die technologische Integration voran: XRP soll bis Ende 2025 nativ in Cardanos Wallet Lace verfügbar sein. Nutzer könnten damit XRP ohne Drittanbieter speichern und transferieren.
- Auch in Cardanos Privacy-Sidechain Midnight wird XRP eingebunden. Über zwei Millionen Wallets sind für einen Airdrop von 2,6 Milliarden NIGHT-Token berechtigt, unterstützt durch ein eigenes XRP-Team innerhalb des Projekts.
- Hoskinson kündigte zudem ein gemeinsames Cardano–XRP-Event an, um alte Rivalitäten zwischen den Communities zu überwinden und die neue Ausrichtung auf Kooperation öffentlich zu unterstreichen.
- Damit steht Cardano an einem Scheideweg: Einerseits hängt der institutionelle Durchbruch am regulatorischen Zünglein der SEC, andererseits stärkt das Netzwerk seine Rolle als Multi-Chain-Plattform mit wachsender Integration.
