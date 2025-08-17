App herunterladen
Bis 2025 Cardano-Prognose: So hoch steigt der ADA-Kurs laut ChatGPT-5

Cardano erlebt auch diesen Bullrun einen Höhenflug. Diesen ADA-Kurs erwartet das neue OpenAI-Modell ChatGPT-5.

Giacomo Maihofer
Cardano-Kurs0.971936 $6.78 %
Cardano gilt als heißer Kandidat für einen Spot-ETF. Bis es soweit ist, müssen sich Anleger aber noch gedulden

Beitragsbild: Shutterstock

 | Cardano gilt als heißer Kandidat für einen Spot-ETF. Bis es soweit ist, müssen sich Anleger aber noch gedulden
  • Angetrieben von ETF-Spekulationen und positiven Regulierungsnachrichten konnte Cardano (ADA) im laufenden Jahr zeitweise zweistellig zulegen und sich wieder als einer der führenden Altcoins neben Ethereum und Solana positionieren. Die Entwickler-Community arbeitet weiter am Ausbau des Ökosystems, vor allem im Bereich DeFi und Tokenisierung. Für Anleger könnte ADA damit auch 2025 eine interessante Option bleiben.
  • Die Kursprognose des OpenAI-Modells GPT-5 fällt verhalten optimistisch aus: “Cardano könnte im optimistischen Szenario bis Ende 2025 die Marke von 1,50 US-Dollar erreichen”, heißt es. Dafür sprächen “die technologische Weiterentwicklung mit Hydra, die zunehmende Rolle in DeFi-Anwendungen sowie mögliche institutionelle Impulse, etwa durch einen Cardano-ETF”.
  • Aktuell notiert ADA bei rund 1 US-Dollar. Ein Anstieg auf 1,50 US-Dollar würde einem Gewinn von mehr als 50 Prozent entsprechen. Besonders spannend bleibt die Frage, ob Cardano im institutionellen Bereich stärker Fuß fassen kann. Viele Experten sehen hier noch Nachholbedarf gegenüber Ethereum und Solana.
  • Risiken bestehen jedoch weiterhin: “Cardano kämpft nach wie vor mit langsamer Adaption und fehlender Liquidität in großen Teilen seines Ökosystems”, so GPT-5. Auch regulatorische Hürden oder ein Rückgang im allgemeinen Altcoin-Interesse könnten die Kursentwicklung bremsen.
  • Cardano (ADA), 2017 von Ethereum-Mitgründer Charles Hoskinson gegründet, zählt zu den größten Proof-of-Stake-Blockchains und setzt auf einen wissenschaftlich fundierten Entwicklungsansatz. Mit Funktionen wie Smart Contracts, dem Skalierungsprojekt Hydra und wachsender Aktivität im DeFi-Bereich positioniert sich Cardano als Ethereum-Alternative. Mit einer Marktkapitalisierung von aktuell rund 34 Milliarden US-Dollar bleibt Cardano aber einer der größten Altcoins am Markt und hat damit eine solide Ausgangsposition für das kommende Jahr.
