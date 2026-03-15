Die Bemühungen der Custodia Bank um ein Konto bei der Federal Reserve endeten im Rechtsstreit. Den Prozess hat die Krypto-Bank nun verloren.

Nach mehr als fünf Jahren endet der Rechtsstreit zwischen der Custodia Bank und der US-Notenbank Fed mit einer herben Niederlage für die Krypto-Bank. Ein Berufungsgericht lehnte einen Antrag des Finanzinstituts auf eine Neuauflage des Prozesses mit sieben zu drei Stimmen ab. Das berichtet The Block. Damit endet vorerst der Versuch des Unternehmens, einen sogenannten Fed Master Account zu erzwingen.

Custodia hatte 2020 bei der US-Notenbank Fed einen Antrag auf einen sogenannten Master Account eingereicht. Dieser hätte einen direkten Zugang zum Zahlungssystem der Federal Reserve ermöglicht und der Bank Kosten gespart.

2023 lehnte die regionale Federal Reserve in Kansas City den Antrag ab und verwies auf Risiken im Zusammenhang mit dem kryptoorientierten Geschäftsmodell der Bank. Custodia reichte Klage ein und versuchte so, Zugang zum Zentralbankkonto zu bekommen – allerdings vergeblich.

Der zuständige Richter folgte in seinem Urteil der Argumentation der Federal Reserve, wonach die Notenbank entscheiden dürfe, wem sie einen Master Account gibt und wem nicht. Die Argumentation der Custodia Bank, wonach alle lizenzierten Banken einen automatischen Anspruch auf ein Fed Konto hätten, teilte das Gericht hingegen nicht.

Custodia will sich offenbar noch nicht geschlagen geben. Wie Coindesk berichtet, strebe die Bank nach wie vor die Eröffnung eines Accounts an.

Kraken bekommt Master Account – Misst die Fed mit zweierlei Maß?

Dass Custodia es weiter probieren möchte, verwundert derweil nicht. Immerhin hatte die Federal Reserve erst vor wenigen Tagen einer anderen bekannten Krypto-Firma einen Zugang zu einem Master Account gewährt: Kraken. Wie die Krypto-Börse bekanntgab, erhielt die im US-Bundesstaat Wyoming zugelassene Bank Kraken Financial eine entsprechende Erlaubnis.

“Über sein Hauptkonto bei der Federal Reserve kann Kraken Financial eine direkte Anbindung an die zentralen US-Zahlungssysteme, darunter Fedwire, herstellen, ohne auf Zwischenbanken angewiesen zu sein. Diese direkte Anbindung ermöglicht institutionellen Kunden einen schnelleren und effizienteren Fiat-Geldtransfer und reduziert gleichzeitig Komplexität, Kosten und operative Abhängigkeiten”, hieß es in der Erklärung.

Es sind Vorteile, in deren Genuss auch Custodia kommen möchte.

In Deutschland ist Kraken vor allem als vertrauenswürdige Krypto-Plattform bekannt. Aktuell lockt die Börse Neukunden mit einem attraktiven Angebot. Wer sich registriert und 30 Euro investiert, der bekommt 30 Euro in Bitcoin geschenkt.

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