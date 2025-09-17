- Nach mehr als elf Jahren hat ein ruhender Bitcoin-Wal seine Bestände erstmals wieder bewegt und rund 1.000 BTC im Wert von etwa 116,6 Millionen US-Dollar transferiert. Dies geht aus Onchain-Daten von Lookonchain hervor.
- Die gesamten Bitcoin-Bestände wurden auf vier neue Adressen verteilt, was darauf hindeutet, dass die Coins entweder für eine Umlagerung oder einen möglichen Verkauf vorbereitet wurden.
- Die Wallet erhielt die 1.000 Bitcoin bereits im Januar 2014, als der Kurs bei rund 847 US-Dollar pro BTC lag, und war seitdem inaktiv. Der Wertzuwachs seit 2014 ist enorm: Aus einem damaligen Gegenwert von rund 847.000 US-Dollar wurden über 116 Millionen US-Dollar.
- Analysten beobachten solche Bewegungen von jahrelang inaktiven Bitcoin-Wallets sehr genau, da sie ein potenzielles Verkaufsrisiko darstellen könnten.
- Im Juli veräußerte ein Wal aus der Satoshi-Ära über Galaxy Digital mehr als 80.000 Bitcoin im Wert von über neun Milliarden US-Dollar. Infolge dieses massiven Verkaufs fiel der Bitcoin-Kurs deutlich. Gleichzeitig gibt es auch Wale, die ihre Bestände nicht verkaufen, sondern Teile ihrer Bitcoin in Ethereum umschichten.
- Nach Einschätzung des Bitcoin-Analysten Willy Woo verläuft der aktuelle Marktzyklus langsamer als frühere Phasen. Grund dafür sei, dass ein großer Teil des Angebots von wenigen Walen kontrolliert werde, die zunehmend damit beginnen, ihre Gewinne in Fiat umzuwandeln.
- Aktuell kratzt der Bitcoin-Kurs an der 117.000-US Dollar-Marke, während Anleger gespannt auf die heutige FED-Sitzung blicken. Der Markt geht von einer Zinssenkung zwischen 25 und 50 Basispunkten aus, was insbesondere Risk-on-Assets wie BTC und Altcoins zusätzlichen Auftrieb geben könnte.
