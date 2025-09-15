- Solana hat binnen weniger Tage über zwölf Prozent zugelegt – und die Gründe dafür reichen weit über kurzfristige Spekulation hinaus. Denn der Vermögensverwalter Galaxy Digital hat seit letzter Woche Solana im Wert von über 100 Millionen US-Dollar akkumuliert.
- Galaxy Digital hält laut Daten von Arkham Intelligence zum aktuellen Zeitpunkt 550.000 SOL im Wert von 128 Millionen US-Dollar. Zeitweise hatte das Unternehmen von Mike Novogratz sogar 908.000 SOL gehalten.
- Hintergrund ist der Aufbau der weltweit größten Solana-Treasury namens Forward Industries. Neben Galaxy Digital stehen Jump Crypto und Multicoin Capital hinter dem Projekt, in das bereits 1,65 Milliarden US-Dollar geflossen sind.
- Forward Industries selbst hält derzeit 4,7 Millionen SOL im Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar. Galaxy beschreibt Solana als “maßgeschneidert für die Finanzmärkte” – schnell, günstig, skalierbar.
- Mit 12,4 Prozent auf Wochensicht gehört Solana (SOL) zu den Top-Performern der zehn größten Kryptowährungen – und die Rallye könnte noch weiter gehen.
- Denn neben der Kapitalflut stärken auch technische Upgrades das bullishe Narrativ: Mit dem Firedancer-Client und dem Alpenglow-Upgrade steht Solana vor einem massiven Performancesprung. Analysten sehen darin die Voraussetzung für den nächsten Adoptionsschub – nicht nur im DeFi-Sektor, sondern auch bei Tokenisierung und Stablecoins.
- Mit 12,4 Prozent auf Wochensicht gehört Solana (SOL) zu den Top-Performern der zehn größten Kryptowährungen. In diesem Jahr ist Solana bereits um 24 Prozent angestiegen.
- Kommt jetzt noch ein Spot-ETF für Solana, wie von Galaxy Digital beantragt, könnten die Mittelzuflüsse weiter steigen. Die entscheidende SEC-Entscheidung wird für Oktober erwartet.
- Wer frühzeitig in den Trend investieren will, kann SOL unter anderem bei Bitpanda kaufen – einem regulierten Anbieter mit Sitz in der EU. Gerade in Hinblick auf mögliche institutionelle Anschlusskäufe könnte sich der Einstieg vor einer ETF-Zulassung lohnen.
Empfohlenes Video
Was WIRKLICH mit Bitcoin passiert, wenn die Wall Street einsteigt
Quellen
Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
Affiliate-Links
In diesem Beitrag befinden sich Affiliate-Links, die uns dabei helfen, unsere journalistischen Inhalte auch weiterhin kostenfrei anzubieten. Tätigst du über einen dieser Links einen Kauf, erhält BTC-ECHO eine Provision. Redaktionelle Entscheidungen werden davon nicht beeinflusst.
Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+