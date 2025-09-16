App herunterladen
Dank Partnerbank Santander bietet Krypto-Trading in Deutschland an

Über die eigene Digitalplattform Openbank bietet Santander deutschen Kunden nun den Zugang zu Bitcoin, Ethereum und Co. Alle Infos.

Daniel Hoppmann
Bürogebäude der Banco Santander mit Logo auf der grauen Fassade.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Es ist die nächste Großbank, die sich für Krypto öffnet
  • Die Banco Santander bietet ab sofort ihren Kunden den Handel mit verschiedenen Kryptowährungen an. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.
  • Über den Digitalableger des Finanzinstituts, Openbank, ist in Deutschland ab sofort der Kauf und Verkauf sowie die Verwahrung von Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polygon und Cardano möglich.
  • Ein Wechsel zu externen Plattformen ist nicht nötig, heißt es in der Erklärung. Die Gebühren betragen 1,49 Prozent je Kauf oder Verkauf bei einer Mindestgebühr von einem Euro; für die Verwahrung fallen keine Gebühren an.
  • In den kommenden Monaten plant die Bank, das Krypto-Angebot weiter auszubauen. Welche neuen Coins und Token dann genau in das Sortiment aufgenommen werden sollen, ist aktuell noch unklar.
  • Zuvor dürfte die Bank das Feature auf andere europäische Regionen ausrollen. Als nächstes Ziel nannte Santander Spanien. Im Heimatland des Finanzinstituts hatte der Lokalmatador BBVA bereits im Juli ein ähnliches Angebot lanciert.
  • Generell meint Coty de Monteverde, Head of Crypto bei Grupo Santander, über den Schritt: „Mit der Einbindung der wichtigsten Kryptowährungen in unsere Investment-Plattform reagieren wir auf die Nachfrage eines Teils unserer Kundschaft und stärken ein breites Angebot an Produkten und Services auf einer agilen, einfachen Technologieplattform, gestützt von einem der weltweit führenden Finanzkonzerne.“
Quellen

