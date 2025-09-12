App herunterladen
"Nichts kann diesen Zug aufhalten" RWA-TVL wächst auf 29 Milliarden US-Dollar – neues Rekordhoch erreicht

Es ist einer der größten Krypto-Trends: Die Tokenisierung von Real-World Assets. Der RWA-Markt stellte nun einen neuen Rekord auf.

Moritz Draht
Bitcoin-Kurs115,019.00 $0.94 %
Nahaufnahme eines Candlestick-Diagramms am Aktienmarkt, das schwankende Kurse und eine starke Aufwärtsbewegung auf dunklem Hintergrund zeigt und das Interesse an RWA-Trends hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der RWA-TVL hat eine neue Spitzenmarke aufgestellt
  • Der Total Value Locked (TVL) tokenisierter Real-World Assets (RWA) hat mit über 29 Milliarden US-Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Dies geht aus aktuellen Daten von RWA.xyz hervor. Innerhalb von dreißig Tagen legte der Markt um mehr als acht Prozent zu. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum von rund 94 Prozent.
  • Den größten Anteil machen private Kreditprodukte aus, die aktuell etwa 69 Prozent des gesamten RWA-Marktes darstellen. Auf US-Staatsanleihen entfallen mit 3,5 Milliarden US-Dollar rund 21 Prozent.
  • Zu den aktivsten Protokollen zählen Maple Finance, Centrifuge und Clearpool. Diese Plattformen verzeichnen einen kontinuierlichen Zufluss von Kapital und stellen einen Großteil der Kreditprodukte. Parallel wächst auch das Interesse institutioneller Investoren, die zunehmend nach Wegen suchen, traditionelle Finanzprodukte in Blockchain-Strukturen zu integrieren.
  • “Tokenisierung war in den USA bis 2024 größtenteils illegal, aber seit 2025 ist sie nicht nur legal, sondern wird auch von der US-Regierung vorangetrieben, um die US-Märkte zu modernisieren”, erklärte Krypto-Analyst Ryan Adams auf X. “Wall Street und FinTechs werden dazu angeregt, dies zu verwirklichen. Die amerikanischen Kapitalmärkte kommen auf die Blockchain. Nichts kann diesen Zug aufhalten.”
  • Nach Angaben von Coinmarketcap liegt die Marktkapitalisierung aller RWA-Coins bei aktuell 75 Milliarden US-Dollar. Mit welchen Strategien sich Anleger möglichst breit am RWA-Markt aufstellen und welche Coins und Krypto-Projekte eine Monopolstellung haben, erfahrt ihr hier: Mit welchen Coins man vom RWA-Boom profitiert
Empfohlenes Video
Krypto Comeback? Bitcoin & Co. hängen an der US-Notenbank!

Quellen

RWA-Marktentwicklung | rwa.xyz

Kommentar von Ryan Adams auf X

