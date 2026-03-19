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Bitcoin, Gold und Co. vor Kursexplosion? Robert Kiyosaki warnt vor dem Platzen der Blase

Robert Kiyosaki sieht einen Wendepunkt an den Märkten nahen. Warum der Bestsellerautor gerade jetzt zum Kauf von Bitcoin, Gold und Ethereum rät.

Dominic Döllel
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Robert Kiyosaki vor steigenden Bitcoin-Kursen mit grünen Pfeilen im Hintergrund.

Beitragsbild: Fotomontage

 | Laut Robert Kiyosaki werden Bitcoin-Investoren bald reich

Der US-amerikanische Unternehmer und Bestsellerautor Robert Kiyosaki hat sich erneut mit einer markanten Einschätzung zur aktuellen Marktlage zu Wort gemeldet. In einem Beitrag auf der Plattform X spricht er von einem bevorstehenden Ereignis, das eine bestehende Blase zum Platzen bringen könnte. Konkreter wird er dabei nicht, verweist jedoch auf einen möglichen Auslöser, der als “Nadelstich” fungieren könnte.

Seiner Einschätzung nach dürften insbesondere der Bitcoin-Kurs, Gold, Silber und Ethereum von einem solchen Szenario profitieren. Sobald die Blase platze, könnten diese Vermögenswerte stark an Wert gewinnen.

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Im Zentrum seiner Argumentation steht ein altbekanntes Prinzip aus seiner “Rich Dad”-Lehre. Gewinne würden demnach nicht beim Verkauf entstehen, sondern bereits beim Kauf. Entsprechend ruft er dazu auf, frühzeitig Positionen aufzubauen. Wer jetzt investiere, könne profitieren, während andere Marktteilnehmer Verluste erleiden würden.

Robert Kiyosaki: Vom Autor zum “Crash-Propheten”

Die Aussage reiht sich in eine Serie ähnlicher Marktkommentare Kiyosakis ein. Bereits in der Vergangenheit hatte er wiederholt vor systemischen Risiken gewarnt und Edelmetalle sowie Kryptowährungen als Absicherung vor dem “Zusammenbruch” des Finanzsystems hervorgehoben.

Berühmt wurde Robert Kiyosaki als Verfasser des Finanzratgebers “Rich Dad Poor Dad”, den er seit dem erstmaligen Erscheinen 41 Millionen Mal verkaufte. Kritiker bezeichnen ihn wegen seiner teils düsteren Prognosen als einen “Crash-Propheten”.

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