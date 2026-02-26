- Ripple Labs steigt beim KI-Startup t54 ein und beteiligt sich an einer Seed-Runde über insgesamt 5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen arbeitet an sogenannten KI-Agenten und will die “Vertrauensschicht” einer künftigen KI-Agenten-Ökonomie aufbauen. Präsidentin Monica Long kommentierte den Schritt in einem X-Post euphorisch.
- Laut t54 führen KI-Agenten schon heute einen beträchtlichen Teil finanzieller Transaktionen aus. Diese Systeme seien jedoch bislang weder verifiziert noch rechenschaftspflichtig, weshalb es eine neue technische Vertrauensinfrastruktur brauche.
- Die Ripple-Präsidentin erklärt: “Da autonome Akteure beginnen, reales Kapital zu verwalten und damit zu handeln, wird die Vertrauensinfrastruktur zu einem grundlegenden Bestandteil der Gleichung. Wir sind stolz darauf, an der Spitze der KI-Innovation zu stehen.”
- Neben Anagram, PL Capital und Franklin Templeton zählt Ripple Labs zu den wichtigsten strategischen Investoren. Die Beteiligung unterstreicht die Ambitionen des Unternehmens, KI und Blockchain enger zu verzahnen. Aber: Der XRP-Kurs stagniert weiter unter 1,40 US-Dollar und kann von der strategischen Expansion kurzfristig nicht profitieren.
- Für das Jahr 2026 hatte Monica Long im Januar vier Krypto-Prognosen aufgestellt: Erstens werden Stablecoins wie RLUSD zum fundamentalen Abwicklungssystem des globalen Finanzwesens. Zweitens kommt es zum Durchbruch von Krypto bei institutionellen Akteuren. Drittens wird es eine starke Konsolidierung im Verwahrgeschäft für digitale Assets geben und viertens werden Blockchain und KI zunehmend verschmelzen.
