Marktupdate 

“Regulatorische Unsicherheit”: Kryptomarkt weiterhin blockiert

Makroökonomische Unsicherheiten wirken sich weiter negativ auf Bitcoin und Co. aus. Auch der verschobene Clarity Act bleibt nicht folgenlos.

David Scheider
Bitcoin-Kurs89,479.00 $0.15 %
Beitragsbild: Shutterstock

 | Bevor sich die Makrolage nicht bessert, wird Bitcoin nicht steigen
  • Auch am heutigen 24. Januar haben sich die Kurse an den Kryptomärkten kaum bewegt. Bitcoin notiert exakt auf Vortagesniveau (89.519 US-Dollar), Ethereum legt 0,4 Prozent zu (2.955 US-Dollar) und Solana (SOL) verliert 0,4 Prozent (127 US-Dollar).
  • Der Crypto Fear and Greed Index befindet sich im Bereich der Angst (35 von 100 Punkten) und der Altcoin Season Index bei einem Wert von 29 von 100 Punkten.
  • Hintergrund für die schwache Performance des Kryptosektors sind makroökonomische Faktoren, kommentiert Gadi Chait, Investment Manager bei der Xapo Bank: “Der makroökonomische Druck bleibt weiterhin im Fokus. Die unterschiedliche Politik der Zentralbanken, darunter die Erwartungen hinsichtlich einer weiteren Straffung durch die Bank of Japan und die anhaltende Reduzierung der Liquidität durch die US-Notenbank, prägen weiterhin das Marktverhalten.”
  • Auch der verschobene Clarity Act wirkt sich nicht gerade positiv auf das Sentiment aus. Dazu Chait: “Dies geschieht vor dem Hintergrund regulatorischer Unsicherheiten, insbesondere in den USA, wo die Fortschritte bei der Strukturierung des Marktes für digitale Vermögenswerte weiterhin uneinheitlich sind.”
