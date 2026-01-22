Weil der Bankenausschuss des Senats den Wohnungsbau priorisiert, verschiebt sich das Krypto-Gesetz “Clarity Act” um mehrere Wochen. Das ist der neue Termin.

Die Arbeiten an dem Clarity Act verschieben sich wohl um mehrere Wochen. Das berichtet Bloomberg und beruft sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Grund dafür sei eine thematische Neupriorisierung des Bankenausschusses des Senats. Wie es heißt, hätten mehrere Senatoren ihren Fokus auf mögliche Gesetzgebungen zur Schaffung bezahlbaren Wohnraums verlagert.

Die Entwicklung ist ein Rückschlag für Donald Trump. Der US-Präsident hatte erst gestern in seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos betont, den Clarity Act “sehr bald” unterschreiben zu wollen.

Durch die Kehrtwende im Senat könnte sich der Gesetzesvorschlag nun bis in den März verschieben.

Eigentlich sollte der Clarity Act schon vergangene Woche durch den Bankenausschuss gehen. Ein kurzfristiges Veto der Krypto-Börse Coinbase hatte das Votum allerdings platzen lassen. CEO Brian Armstrong machte ein Zinsverbot auf Stablecoins dafür verantwortlich. In Davos berät sich der 42-Jährige dazumit Vertretern der Bankenbranche.

US-Krypto-Zar David Sacks versucht derweil, die Wogen zu glätten. In einem CNBC-Interview zeigte er sich überzeugt, dass die Krypto- und Banken-Industrie sich in Zukunft zu einer Digital-Asset-Branche zusammenschließen werden.

Vom Clarity Act versprechen sich die USA einheitliche, regulatorische Rahmenbedingungen für Krypto-Anbieter. Unter anderem soll das Gesetz regeln, welche Finanzbehörde die Aufsicht übernimmt. Eine genaue Analyse lest ihr hier: Clarity-Act-Analyse: Todesstoß für Anonymität oder Krypto-Bullrun-Katalysator?

