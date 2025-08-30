- Die bekannte NFT-Kollektion Pudgy Penguins bekommt ihr eigenes Mobile Game. Zusammen mit Mythical Games launcht man nun “Pudgy Party” auf iOS und Android. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.
- Das Spiel ist dem Genre “Party Games” zugeordnet und umfasst mehrere schnelle Mini-Spiele und farbenfrohen Charakteren. Spieler müssen in verschiedenen Überlebens- und Hindernisrennen bestehen und sich durch chaotische Herausforderungen schlagen, um zu gewinnen.
- Der besondere Twist: Pudgy Party integriert Web3-Technologie, sodass Spieler unbewusst in den Krypto-Bereich eingeführt werden. Jeder Nutzer erhält automatisch eine Wallet, ohne dass dies sofort offensichtlich ist.
- Darüber können Spieler Kostüme, Emotes und andere In-Game-Assets sammeln, die später als NFTs geprägt und auf einem Marktplatz gehandelt werden können.
- CEO Luca Netz hat hohe Erwartungen an das Spiel. Gegenüber Decrypt setzte er sich das Ziel, mit dem Spiel „Millionen“ von Downloads zu erreichen und die App an die Spitze der App-Stores zu bringen.
- Was den Hype um Pudgy Penguins ausmacht, lest ihr hier: Pudgy Penguins: Wie nachhaltig ist der aktuelle Hype?
