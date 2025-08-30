App herunterladen
Blockchain Gaming Pudgy Penguins bringen Mobile Game auf IOS und Android raus

„Pudgy Party“, das neue Web3-Spiel von Pudgy Penguins und Mythical Games, ist jetzt auf iOS und Android verfügbar. Darum geht es.

Daniel Hoppmann
Ein pummeliger Pinguin steht auf dem Eis vor verschneiten Bergen und scheint ein Smartphone-ähnliches Gerät zu halten und zu untersuchen.

Beitragsbild: ChatGPT

 | Wird auch das Mobile Game zum Hit?
  • Die bekannte NFT-Kollektion Pudgy Penguins bekommt ihr eigenes Mobile Game. Zusammen mit Mythical Games launcht man nun “Pudgy Party” auf iOS und Android. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.
  • Das Spiel ist dem Genre “Party Games” zugeordnet und umfasst mehrere schnelle Mini-Spiele und farbenfrohen Charakteren. Spieler müssen in verschiedenen Überlebens- und Hindernisrennen bestehen und sich durch chaotische Herausforderungen schlagen, um zu gewinnen.
  • Der besondere Twist: Pudgy Party integriert Web3-Technologie, sodass Spieler unbewusst in den Krypto-Bereich eingeführt werden. Jeder Nutzer erhält automatisch eine Wallet, ohne dass dies sofort offensichtlich ist.
  • Darüber können Spieler Kostüme, Emotes und andere In-Game-Assets sammeln, die später als NFTs geprägt und auf einem Marktplatz gehandelt werden können.
  • CEO Luca Netz hat hohe Erwartungen an das Spiel. Gegenüber Decrypt setzte er sich das Ziel, mit dem Spiel „Millionen“ von Downloads zu erreichen und die App an die Spitze der App-Stores zu bringen.
  • Was den Hype um Pudgy Penguins ausmacht, lest ihr hier: Pudgy Penguins: Wie nachhaltig ist der aktuelle Hype?
