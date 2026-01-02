Ohne Bitcoin und Ethereum: Das waren 2025 die meistgenutzten Blockchains

- Solana führte das Ranking mit 23,01 Milliarden Transaktionen als mit massivem Abstand meistgenutzte Blockchain an. BNB Chain folgte mit 3,89 Milliarden, die Ethereum-Layer-2 Base lag mit 3,29 Milliarden an dritter Stelle, während Tron mit 3,22 Milliarden und NEAR mit 1,89 Milliarden den vierten und fünften Platz belegten.
- Auch wenn das Jahr 2025 von der institutionellen Adoption geprägt war, dominierten weiterhin Anwendungsfälle im Privatanlegerbereich das Transaktionsvolumen, insbesondere bei Blockchains mit niedrigen Gebühren und hohem Durchsatz.
- Solana profitierte dabei insbesondere vom Memecoin-Wahnsinn rund um $TRUMP, $LIBRA und Co., der die Krypto-Anleger in seinen Bann zog. Base nutzte währenddessen die Kundenbasis von Coinbase für sein Wachstum. Die Protokolleinnahmen von Base sind 2025 um das 30-fache gestiegen und machten 62 Prozent der gesamten L2-Einnahmen aus.
- Tron und NEAR runden die Top 5 ab. Die 3,22 Milliarden Transaktionen von Tron spiegeln seine Rolle als Rückgrat des führenden Stablecoins von Tether wider. Mehr als die Hälfte der im Umlauf befindlichen USDT wurden auf der Blockchain von Gründer Justin Sun ausgegeben.
- NEAR Protocol wickelte 1,89 Milliarden Transaktionen ab. Es meldete im Mai etwa 46 Millionen Nutzer und lag damit gleichauf mit Solana und Tron. Ein wichtiger Teil der Geschichte von NEAR war 2025 seine Rolle in der Privacy-Debatte, die durch Zcash ausgelöst wurde. Durch die Integration der Zashi-Wallet in das Intents-System von NEAR konnten Nutzer in den “Shielded Pool” von ZEC ein- und aussteigen, ohne zentralisierte Börsen zu durchlaufen.
