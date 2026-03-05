App herunterladen
25 Milliarden US-Dollar 

NYSE-Mutter ICE steigt bei Krypto-Börse OKX ein

Der Mutterkonzern der New York Stock Exchange beteiligt sich an OKX. Neben Preisdaten geht es vor allem um Tokenisierung und eine neue Handelsinfrastruktur.

Johannes Dexl
OKX-App auf Bildschirm

Beitragsbild: Shutterstock

 | OKX ist eine der größten Krypto-Börsen der Welt

Der Betreiber der New York Stock Exchange (NYSE) geht einen überraschend direkten Schritt in Richtung Krypto-Märkte: Wie Fortune berichtet hat die Intercontinental Exchange (ICE) eine Minderheitsbeteiligung an der Krypto-Börse OKX erworben. Die Krypto-Börse wird dabei mit 25 Milliarden US-Dollar bewertet. Zudem erhält ICE einen Sitz im Board von OKX. Details zur Höhe des Investments wurden nicht genannt.

Im Zentrum der Partnerschaft steht jedoch mehr als ein reines Venture-Investment. ICE wird künftig Spot-Preisdaten für Kryptowährungen von OKX lizenzieren. Auf Basis dieser Daten plant ICE außerdem die Einführung von in den USA regulierten Futures-Kontrakten, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen.

ICE setzt auf Tokenisierung

Noch spannender ist der Tokenisierungsaspekt der Kooperation. Perspektivisch sollen NYSE-bezogene tokenisierte Aktien auf der OKX-Plattform handelbar werden. Damit würde OKX seine Nutzerbasis stärker an klassische Kapitalmarktprodukte anbinden, während ICE den Zugang zu einem globalen Pool an Krypto-Anlegern ausbaut.

Der Deal passt in die breitere Strategie von ICE, Marktinfrastruktur für tokenisierte Wertpapiere aufzubauen. Erst im Januar hatte der Konzern angekündigt, eine eigene Plattform für den Handel und das On-Chain-Settlement tokenisierter Wertpapiere zu entwickeln und dafür regulatorische Freigaben anzustreben. Dabei nennt ICE unter anderem 24/7-Handel, sofortige Abwicklung und Stablecoin-basierte Funding-Mechanismen als Zielbild.

Polymarket-Beteiligung

Auch die zuletzt gemeldete Beteiligung an Polymarket unterstreicht den Kurs: ICE will als Distributor von Polymarket-Daten auftreten und kündigte zugleich an, gemeinsam an künftigen Tokenisierungsinitiativen zu arbeiten.

Für OKX ist die Partnerschaft zugleich ein Reputations- und Compliance-Signal. Die Börse hatte ihre US-Präsenz im Frühjahr ausgebaut, nachdem sie 2025 zur Beilegung eines US-Verfahrens mehr als 500 Millionen US-Dollar zahlte.

Venture-Capital-Gigant a16z plant derweil einen neuen Krypto-Fonds. 2 Milliarden US-Dollar sollen so in den Blockchain-Sektor fließen.

