Während Bitcoin langsam wieder wichtige Kursmarken zurückerobern kann, ist die Lage am Altcoin-Markt weiter kühl. a16z setzt auf eine künftige Trendwende.

Andreessen Horowitz (a16z) will laut einem Bericht von Fortune einen neuen Krypto-Fonds auflegen und dafür rund 2 Milliarden US-Dollar einsammeln. Es wäre das fünfte reine Krypto-Produkt des Venture-Capital-Schwergewichts. Die Fundraising-Runde soll demnach bis Ende des ersten Quartals 2026 abgeschlossen werden.

a16z zählt seit Jahren zu den bekanntesten Geldgebern im Sektor. Bereits 2013 beteiligte sich die Firma an Coinbase. 2018 folgte dann der erste dedizierte Krypto-Fonds mit 300 Millionen US-Dollar zugesagtem Kapital. Insgesamt habe a16z bislang mindestens 7,6 Milliarden US-Dollar eingesammelt, darunter der große Raise aus dem Jahr 2022 über 4,5 Milliarden US-Dollar.

Der Fonds aus 2022, der unter dem Namen “Crypto Fund 4” lief, war laut früheren Angaben in zwei Töpfe aufgeteilt: 1,5 Milliarden US-Dollar für Seed Investments und 3 Milliarden US-Dollar für Venture-Beteiligungen.

Kühle Marktlage

Der Vorstoß kommt in eine Phase, in der sich die Lage am Krypto-Markt deutlich abgekühlt hat. 2022 sammelten Fonds noch mehr als 86 Milliarden US-Dollar ein. 2023 lag das Volumen nur noch bei 11,2 Milliarden US-Dollar, 2024 bei 7,95 Milliarden US-Dollar.

Auch bei der Deal-Aktivität zeigt der Trend nach unten: Im ersten Quartal 2026 wurden bislang 97 Venture-Investments gezählt – gegenüber 427 im gleichen Quartal des Vorjahres und 724 im ersten Quartal 2024.

“Nicht genug für einen größeren Fonds”

Serpin Taxt, CEO von Reputationsprotokoll Ethos, kommentiert die Meldung so: “Andreessen Horowitz hat 2022 einen 4,5-Milliarden-US-Dollar-Krypto-Fonds aufgelegt. Wie hoch war die Rendite in den vergangenen vier Jahren? Offenbar ausreichend, um einen weiteren Fonds zu rechtfertigen – aber nicht so stark, dass ein noch größerer Fonds aufgelegt wird.”

Bereits im Januar hatte a16z zudem offengelegt, insgesamt 15 Milliarden US-Dollar für mehrere neue Fonds eingesammelt zu haben. Das entspreche laut der Firma “über 18 Prozent aller Risikokapitalinvestitionen in den Vereinigten Staaten im Jahr 2025”. Zu den Vehikeln zählen demnach unter anderem 1,176 Milliarden US-Dollar für die Investment-These “American Dynamism” sowie weitere Fonds mit Fokus auf Bio- und Health-Themen sowie Infrastruktur.

