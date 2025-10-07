App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Die Zukunft beginnt jetzt
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.39 T $
Bitcoin-Kurs122,200.00 $-2.37%
Ethereum-Kurs4,512.77 $-4.02%
XRP-Kurs2.88 $-4.71%
Cardano-Kurs0.833213 $-4.95%
Solana-Kurs223.59 $-4.60%
Dogecoin-Kurs0.251297 $-6.41%
BNB-Kurs1,312.16 $7.28%
Polkadot-Kurs4.18 $-4.86%
IOTA-Kurs0.184764 $-4.83%
Official Trump-Kurs7.59 $-5.10%
TRON-Kurs0.338616 $-2.20%
Stellar-Kurs0.387353 $-5.44%

Wall-Street-Gigant steigt ein NYSE-Mutter ICE investiert 2 Milliarden US-Dollar in Polymarket

Die NYSE-Mutter ICE investiert 2 Milliarden US-Dollar in Polymarket. Die Plattform wird so zum Bindeglied zwischen Finanz- und Krypto-Welt.

Giacomo Maihofer
Teilen
Ethereum-Kurs4,512.77 $-4.02 %
Bitcoin kaufen
Eine Nahaufnahme eines digitalen Bildschirms mit dem Polymarket-Logo und der Website-Oberfläche mit den Rubriken Trending und New hebt die innovative Partnerschaft mit Chainlink hervor.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Polymarket gehört aktuell zu den größten Erfolgsgeschichten des Krypto-Markts
  • Die Intercontinental Exchange (ICE), Muttergesellschaft der New York Stock Exchange (NYSE), steht kurz vor einer Investition von 2 Milliarden US-Dollar in die Blockchain-basierte Prognoseplattform Polymarket. Laut Wall Street Journal soll die Finanzierung das Unternehmen mit rund 9 Milliarden US-Dollar bewerten. Ein offizielles Statement wird bereits in Kürze erwartet.
  • Polymarket bestätigte den Deal über X und sprach von einem “strategischen Investment” durch ICE, das dem Unternehmen massive Glaubwürdigkeit im US-Finanzsektor verleihen dürfte. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, über die Polygon-Blockchain auf reale Ereignisse zu wetten – von Politik über Wirtschaft bis hin zu Krypto-Trends – und hat sich als hochfrequenter Indikator für aktuelle Entwicklungen etabliert.
  • Nach der Übernahme des Derivateanbieters QCEX im Sommer plant Polymarket nun den US-Marktstart, sobald die Genehmigung der US-Finanzbehörde CFTC vorliegt. Der Einstieg von ICE – einem Börsenbetreiber mit über 90 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung – verbindet traditionelle Finanzinfrastruktur mit der Krypto-basierten Zukunft des Event-Tradings und setzt ein starkes Signal an die Wall Street.
  • Polymarket gilt als Vorreiter im Bereich der dezentralen Prognosemärkte und hat sich in kurzer Zeit zu einer der meistgenutzten Plattformen der Krypto-Welt entwickelt. Es hat sich einen Ruf als erstaunlich präziser Prognosemarkt erarbeitet, besonders bei politischen Ereignissen. In mehreren Wahlzyklen lagen die dort gehandelten Wahrscheinlichkeiten näher an den tatsächlichen Ergebnissen als viele traditionelle Umfragen.
Empfohlenes Video
Bitcoin bricht alle Rekorde – aber wann folgen Altcoins?

Quelle:

Polygon (MATIC) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Polygon (MATIC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Polygon (MATIC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine physische Bitcoin-Münze wird über einem digitalen Diagramm gezeigt, das Finanzdaten mit grünen und roten Linien anzeigt.
KursanalyseBitcoin-Kursanalyse: Geht die Rallye im “Uptober” noch weiter?
Eine goldene Bitcoin-Münze zerfällt teilweise in kleine Partikel und ruht auf einem Haufen Münzen. Dies symbolisiert die Volatilität von Kryptowährungen und die Auswirkungen der Krypto-Steuer-Vorschriften.
Wo lauern Bitcoin-Steuerfallen?Drei Steuerirrtümer von Krypto-Anlegern, die teuer werden können
Eine Frau (Lisa Su) mit kurzen grauen Haaren, die eine Brille und einen korallenroten Blazer trägt, spricht auf der Bühne mit einem Kopfbügelmikrofon über AMD und gestikuliert mit den Händen.
Wenn KI auf Krypto trifftAMD, OpenAI und Bitcoin: Wie der KI-Hype Tech-Aktien und Krypto befeuert und wie lange noch
BNB
1,312.16 $
7.28%
Wrapped BNB
1,311.04 $
7.10%
Pump.fun
0.006539 $
2.10%
MemeCore
2.13 $
1.95%
Monero
319.92 $
1.42%
Mantle
2.42 $
0.79%
sUSDS
1.07 $
0.43%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
1.00 $
0.28%
USDtb
0.999761 $
0.13%
Tether Gold
3,975.37 $
0.12%
Zcash
127.98 $
-19.01%
DoubleZero
0.438865 $
-10.71%
Kinetiq Staked HYPE
45.39 $
-8.12%
Hyperliquid
45.19 $
-8.09%
Ethena
0.556756 $
-8.02%
Avalanche
28.35 $
-7.97%
Worldcoin
1.21 $
-7.56%
Uniswap
7.81 $
-7.28%
Aave
278.51 $
-7.20%
Arbitrum
0.429254 $
-7.02%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren