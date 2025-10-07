- Die Intercontinental Exchange (ICE), Muttergesellschaft der New York Stock Exchange (NYSE), steht kurz vor einer Investition von 2 Milliarden US-Dollar in die Blockchain-basierte Prognoseplattform Polymarket. Laut Wall Street Journal soll die Finanzierung das Unternehmen mit rund 9 Milliarden US-Dollar bewerten. Ein offizielles Statement wird bereits in Kürze erwartet.
- Polymarket bestätigte den Deal über X und sprach von einem “strategischen Investment” durch ICE, das dem Unternehmen massive Glaubwürdigkeit im US-Finanzsektor verleihen dürfte. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, über die Polygon-Blockchain auf reale Ereignisse zu wetten – von Politik über Wirtschaft bis hin zu Krypto-Trends – und hat sich als hochfrequenter Indikator für aktuelle Entwicklungen etabliert.
- Nach der Übernahme des Derivateanbieters QCEX im Sommer plant Polymarket nun den US-Marktstart, sobald die Genehmigung der US-Finanzbehörde CFTC vorliegt. Der Einstieg von ICE – einem Börsenbetreiber mit über 90 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung – verbindet traditionelle Finanzinfrastruktur mit der Krypto-basierten Zukunft des Event-Tradings und setzt ein starkes Signal an die Wall Street.
- Polymarket gilt als Vorreiter im Bereich der dezentralen Prognosemärkte und hat sich in kurzer Zeit zu einer der meistgenutzten Plattformen der Krypto-Welt entwickelt. Es hat sich einen Ruf als erstaunlich präziser Prognosemarkt erarbeitet, besonders bei politischen Ereignissen. In mehreren Wahlzyklen lagen die dort gehandelten Wahrscheinlichkeiten näher an den tatsächlichen Ergebnissen als viele traditionelle Umfragen.
