65 Prozent sind überzeugt 120.000 US-Dollar – Polymarket sieht Bitcoin mehrheitlich bullish

Im Zuge der Rallye am Krypto-Markt sehen jetzt auch Anleger auf Polymarket Bitcoin bei 120.000 US-Dollar. Das steckt dahinter.

David Scheider
Ein physischer Bitcoin-Token auf einer zerknitterten, reflektierenden Oberfläche mit lebendiger, mehrfarbiger Beleuchtung - perfekt, um die dynamische Welt des Bitcoin- oder Polymarket-Handels zu illustrieren.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin erhält Auftrieb durch die anstehende Fed-Zinsentscheidung
  • 65 Prozent der Teilnehmenden auf der Plattform Polymarket setzen auf einen Bitcoin-Kurs von über 120.000 US-Dollar – noch in diesem Monat. Anfang des Monats lag dieser Wert noch bei 37 Prozent.
  • 31 Prozent rechnen sogar mit Kursen jenseits von 125.000 US-Dollar. Damit würde Bitcoin noch im September ein neues Allzeithoch aufstellen. Der aktuelle Höchstwert liegt bei 124.128 US-Dollar.
Eine Liste der Marktprognosen auf Polymarket zeigt Prozentsätze, Handelsvolumina und Optionen zum Kauf von Ja- oder Nein-Aktien; die Zeile mit der 65%igen Hausse-Prognose, die sich möglicherweise auf Bitcoin bezieht, ist durch einen roten Kasten hervorgehoben.
  • Hintergrund für den Optimismus ist die Krypto-Rallye im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Kommenden Mittwoch, dem 17. September, verkündet die Fed ihre Entscheidung für die Leitzinsen. Marktbeobachter rechnen mehrheitlich mit einer Senkung.
  • Ein bullisher September wäre für Bitcoin eher ungewöhnlich. Schließlich gilt er als historisch mauer Monat, mit einer Medianperformance von minus 3,12 Prozent.
  • Übrigens: 29 Prozent der Wettteilnehmer auf Polymarket sehen Bitcoin noch in diesem Jahr über 150.000 US-Dollar.
Quellen

