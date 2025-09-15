- 65 Prozent der Teilnehmenden auf der Plattform Polymarket setzen auf einen Bitcoin-Kurs von über 120.000 US-Dollar – noch in diesem Monat. Anfang des Monats lag dieser Wert noch bei 37 Prozent.
- 31 Prozent rechnen sogar mit Kursen jenseits von 125.000 US-Dollar. Damit würde Bitcoin noch im September ein neues Allzeithoch aufstellen. Der aktuelle Höchstwert liegt bei 124.128 US-Dollar.
- Hintergrund für den Optimismus ist die Krypto-Rallye im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed. Kommenden Mittwoch, dem 17. September, verkündet die Fed ihre Entscheidung für die Leitzinsen. Marktbeobachter rechnen mehrheitlich mit einer Senkung.
- Ein bullisher September wäre für Bitcoin eher ungewöhnlich. Schließlich gilt er als historisch mauer Monat, mit einer Medianperformance von minus 3,12 Prozent.
- Übrigens: 29 Prozent der Wettteilnehmer auf Polymarket sehen Bitcoin noch in diesem Jahr über 150.000 US-Dollar.
