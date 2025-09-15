App herunterladen
Marktupdate Bitcoin steigt im Vorfeld der Fed-Entscheidung

Am Mittwoch, dem 17. September, wird die US-Notenbank Fed aller Voraussicht nach die Leitzinsen senken. Das beflügelt den Krypto-Markt.

David Scheider
Solana-Kurs236.00 $-0.65 %
Fed-Chef Powell in Anzug und Krawatte steht drinnen und blickt mit neutraler Miene nach vorne, vielleicht in Erwartung der neuesten Fed-Entscheidung oder der Entwicklungen beim Bitcoin.

Beitragsbild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Julia Demaree Nikhinson

 | Wie wird sich Powell entscheiden?
  • Bereits im Vorfeld des FOMC-Meetings der US-Notenbank Fed steigen die Kurse am Krypto-Markt kräftig. Die Währungshüter der größten Volkswirtschaft der Welt kommen am Mittwoch, 17. September zusammen, um etwaige Änderungen am geldpolitischen Schlüsselsatz zu verkünden.
  • Trotz der zuletzt wieder anziehenden Inflationsraten bekräftigte die Fed, ihren Fokus in erster Linie auf die Schwäche am Arbeitsmarkt zu richten. Infolgedessen erwarten 96 Prozent der Marktteilnehmer eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent, während knapp vier Prozent sogar mit einer Lockerung um 50 Basispunkte auf vier Prozent rechnen.
  • Geringere Leitzinsen senken in der Regel die Rendite von festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen – das macht Sachwerte wie Bitcoin tendenziell attraktiver. Der Markt preist die hohe Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung ein, daher steigen die Kurse.
  • Bitcoin legte in den vergangenen sieben Tagen um 4,7 Prozent zu, Ethereum um 8,2 Prozent und Solana (SOL) sogar um 16,9 Prozent. Trotz der starken Performance liegt der Crypto-Fear-and-Greed-Index lediglich bei 51 – daraus könnte folgen, dass die Rallye noch etwas Luft nach oben hat.
Ein Indikator zeigt den CMC Crypto Fear and Greed Index bei 51, markiert als neutral, wobei die Nadel zwischen Angst und Gier zeigt - was die Bitcoin-Marktstimmung vor einer wichtigen Fed-Entscheidung widerspiegelt.
Der Coinmarketcap Crytpo-Fear-and-Greed-Index | Quelle: Coinmarketcap
Quellen

