App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.95 T $
Bitcoin-Kurs113,095.00 $2.22%
Ethereum-Kurs4,601.03 $0.43%
XRP-Kurs3.00 $-0.25%
Cardano-Kurs0.869793 $1.46%
Solana-Kurs213.90 $5.62%
Dogecoin-Kurs0.223757 $2.20%
BNB-Kurs869.45 $1.56%
Polkadot-Kurs3.97 $3.00%
IOTA-Kurs0.198321 $2.06%
Official Trump-Kurs8.53 $1.76%
TRON-Kurs0.349137 $0.08%
Stellar-Kurs0.383284 $-0.15%

Marktupdate Wegen Nvidia-Quartalszahlen? Leichte Erholung am Kryptomarkt

Bitcoin notiert auf Tagessicht leicht im Plus. Hintergrund sind Hedging-Trades aufgrund magerer Nvidia-Quartalszahlen.

David Scheider
Teilen
Bitcoin-Kurs113,095.00 $2.22 %
Bitcoin kaufen
Eine physische Bitcoin-Münze mit dem ikonischen Bitcoin-Logo vor einem bunten, verschwommenen Hintergrund.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Nach der Veröffentlichung der Nvidia-Quartalszahlen dreht der Kryptomarkt leicht ins Positive
  • Am Kryptomarkt zeichnet sich eine leichte Erholung ab. Die Marktkapitalisierung des Gesamtmarktes steigt im Vergleich zum Vortag um ein Prozent und steht zum Zeitpunkt des Schreibens bei knapp unter vier Billionen US-Dollar.
  • Bitcoin (BTC) erobert kurzzeitig die Marke von 113.000 US-Dollar zurück – ein Anstieg von 1,4 Prozent gegenüber dem Vortag. Ethereum (ETH) hingegen gibt nach und notiert bei 4.576 US-Dollar – 1,3 Prozent unter Vortageswert.
  • Bitcoin profitiert indessen von mageren Quartalszahlen des Mikrochip-Herstellers Nvidia. Das Unternehmen gab eine verhaltene Umsatzprognose für den aktuellen Zeitraum ab und signalisiert damit, dass sich das Wachstum nach einem zweijährigen Boom bei den Ausgaben für künstliche Intelligenz verlangsamt.
  • Das führe zu einer “stärkeren Nachfrage nach Hedges wie Bitcoin”, so Ruslan Lienkha, seines Zeichens Chief of Markets bei YouHodler, gegenüber BTC-ECHO.
  • Bester Performer innerhalb der Top-10 ist Solana (SOL). Die “schnellste Blockchain der Welt” legt um 3,8 Prozent zu und kostet jetzt 212 US-Dollar pro Stück.
  • Der absolute Top-Performer des Tages ist auch heute wieder Cronos (CRO). Binnen 24 Stunden stieg der native Coin der Krypto-Börse Crypto.com um 53 Prozent. Hintergrund ist die Gründung einer Krypto-Treasury mit Fokus auf CRO durch die Trump Media Group.
  • Mit 48 von 100 Zählern ist der Crypto Fear and Greed Index nach wie vor im neutralen Territorium, eine Marschrichtung ist derzeit nicht zu erkennen.
Der Bitcoin Fear & Greed Index liegt bei 48, was auf eine neutrale Stimmung auf dem Kryptomarkt am 28. August 2025 hinweist.
Keine Richtung erkennbar | Quelle: Alternative.me
  • Trotz leicht positiver Signale warnt Ruslan Lienkha vor vorschnellem Optimismus:
  • “Wir befinden uns in der Endphase des aktuellen Aufwärtstrends, was bedeutet, dass jede Korrektur das Potenzial hat, sich zum Beginn eines mittelfristigen Bärenmarktes zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund würde ich zu einem vorsichtigeren Ansatz neigen, entweder durch eine Erhöhung der Absicherungen oder durch eine Verringerung des Engagements im Portfolio, um das Abwärtsrisiko zu minimieren. Viele Fondsmanager vertreten derzeit eine ähnliche Haltung.
Empfohlenes Video
Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?

Quellen

Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Im Vordergrund sind goldene Bitcoin-Münzen gestapelt, im Hintergrund sind ein verschwommenes ChatGPT-5-Logo und ein OpenAI-Symbol zu sehen.
Neue KI von OpenAIChatGPT-5: So sieht das ideale Krypto-Portfolio laut KI aus
Bayrische Flagge
Bitcoin kritisch, Blockchain im FokusBitcoin und Bayern: So denkt der Freistaat über Krypto und Co.
Das rosafarbene Uniswap-Einhorn-Logo hebt sich von einem verschwommenen Kryptowährungspreisdiagramm ab.
UNI-KursanalyseUniswap (UNI): Übernehmen die Bullen wieder das Ruder?
Cronos
0.342528 $
52.39%
Mantle
1.26 $
8.50%
Pi Network
0.364192 $
6.81%
Jupiter
0.518037 $
6.22%
Solana
213.90 $
5.62%
Binance Staked SOL
228.97 $
5.60%
Jupiter Staked SOL
241.95 $
5.23%
Jito Staked SOL
259.06 $
4.05%
Ethena
0.636254 $
3.47%
Kaspa
0.089677 $
3.39%
OKB
168.00 $
-3.32%
Sky
0.064533 $
-2.69%
Aave
323.76 $
-1.57%
Kinetiq Staked HYPE
48.44 $
-1.05%
Chainlink
23.95 $
-0.96%
Pudgy Penguins
0.030504 $
-0.76%
Mantle Staked Ether
4,914.42 $
-0.71%
Flare
0.021976 $
-0.62%
Hyperliquid
48.40 $
-0.57%
Story
6.07 $
-0.43%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren