- Die an der Nasdaq gelistete Trump Media & Technology Group schließt sich mit Crypto.com und der Yorkville Acquisition Corp zu einer neuen Krypto-Treasury zusammen. Zusätzlich zu den Investments in Bitcoin will man jetzt massive Mengen an CRO aufstocken, dem nativen Token der Cronos Blockchain.
- Mindestens eine Milliarde US-Dollar will Trump Media Group CRO Strategy in den CRO-Token investieren. Umgerechnet sollen so 6,3 Milliarden CRO oder 19 Prozent der gesamten Umlaufmenge in den Büchern des neuen Unternehmens landen, das ebenfalls börsennotiert sein soll.
- Zusätzlich will man 420 Millionen US-Dollar in Cash sowie fünf Milliarden US-Dollar in Fremdkapital einbringen. Damit würde das Unternehmen zur größten börsennotierten Cronos-Treasury weltweit und gemessen am Verhältnis von Treasury zu Marktkapitalisierung zu einem Novum in der Geschichte der Digital-Asset-Branche.
- Der Token hat eine Marktkapitalisierung von rund sechs Milliarden US-Dollar. Insgesamt fließt also mehr Geld in die Treasury, als CRO wert ist. Kris Marszalek, CEO von Crypto.com, betont daher die Einzigartigkeit des Deals: “Das Projekt übersteigt die aktuelle Marktkapitalisierung von CRO. Mit den zusätzlichen Cash-Bestandteilen und der Kreditlinie schaffen wir ein bisher beispielloses Treasury-Modell.”
- Im Zuge der Ankündigung schoss der CRO-Kurs in einer ersten Reaktion um 30 Prozent nach oben und gehört zu den Top-Performern des heutigen Tages. Investitionen aufgrund von Medienberichten sind jedoch riskant; Hype-Token fallen häufig genauso schnell, wie sie gestiegen sind.
- CRO ist der native Token der Cronos-Blockchain und der Krypto-Plattform Crypto.com. Er läuft auf der Cronos-Blockchain, eine EVM-kompatible Blockchain, die schnelle und kostengünstige Smart-Contract-Transaktionen ermöglicht. Sie ist interoperabel mit anderen Blockchains und besonders für DeFi, NFTs und Web3-Anwendungen ausgelegt.
- Die Trump Media & Technology Group ist ein Medien- und Technologieunternehmen, das 2021 von US-Präsident Donald Trump gegründet wurde. Das Unternehmen betreibt Truth Social, ein soziales Netzwerk, das sich als Alternative zu Twitter/X positioniert und vor allem eine konservative Zielgruppe anspricht.
