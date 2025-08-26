App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Das Event des Jahres
Sichere dir jetzt dein Ticket!
3.84 T $
Bitcoin-Kurs110,037.00 $-1.64%
Ethereum-Kurs4,475.69 $-4.07%
XRP-Kurs2.92 $-1.33%
Cardano-Kurs0.845399 $-2.66%
Solana-Kurs189.22 $-4.75%
Dogecoin-Kurs0.212046 $-3.96%
BNB-Kurs845.34 $-2.30%
Polkadot-Kurs3.80 $-3.00%
IOTA-Kurs0.192205 $-2.55%
Official Trump-Kurs8.31 $-1.82%
TRON-Kurs0.347985 $-1.72%
Stellar-Kurs0.390817 $-1.41%

6,3 Milliarden CRO Trump Media Group gründet Rekord-Krypto-Treasury

Größte CRO-Treasury der Welt: Trump Media, Crypto.com und Yorkville starten Milliarden-Projekt – CRO-Kurs explodiert.

David Scheider
Teilen
Cronos-Kurs0.204514 $27.08 %
Bitcoin kaufen
Nahaufnahme von Donald Trump mit hellem Haar und Anzug, der in einem Haus sitzt und leicht zur Seite blickt, wobei sein Mund teilweise geöffnet ist - vielleicht bespricht er einen aktuellen Rekord der Trump Media Group.

Beitragsbild: Picture Alliance

 | Im Februar 2021 hat Donald Trump Trump Media gegründet
  • Die an der Nasdaq gelistete Trump Media & Technology Group schließt sich mit Crypto.com und der Yorkville Acquisition Corp zu einer neuen Krypto-Treasury zusammen. Zusätzlich zu den Investments in Bitcoin will man jetzt massive Mengen an CRO aufstocken, dem nativen Token der Cronos Blockchain.
  • Mindestens eine Milliarde US-Dollar will Trump Media Group CRO Strategy in den CRO-Token investieren. Umgerechnet sollen so 6,3 Milliarden CRO oder 19 Prozent der gesamten Umlaufmenge in den Büchern des neuen Unternehmens landen, das ebenfalls börsennotiert sein soll.
  • Zusätzlich will man 420 Millionen US-Dollar in Cash sowie fünf Milliarden US-Dollar in Fremdkapital einbringen. Damit würde das Unternehmen zur größten börsennotierten Cronos-Treasury weltweit und gemessen am Verhältnis von Treasury zu Marktkapitalisierung zu einem Novum in der Geschichte der Digital-Asset-Branche.
  • Der Token hat eine Marktkapitalisierung von rund sechs Milliarden US-Dollar. Insgesamt fließt also mehr Geld in die Treasury, als CRO wert ist. Kris Marszalek, CEO von Crypto.com, betont daher die Einzigartigkeit des Deals: “Das Projekt übersteigt die aktuelle Marktkapitalisierung von CRO. Mit den zusätzlichen Cash-Bestandteilen und der Kreditlinie schaffen wir ein bisher beispielloses Treasury-Modell.”
  • Im Zuge der Ankündigung schoss der CRO-Kurs in einer ersten Reaktion um 30 Prozent nach oben und gehört zu den Top-Performern des heutigen Tages. Investitionen aufgrund von Medienberichten sind jedoch riskant; Hype-Token fallen häufig genauso schnell, wie sie gestiegen sind.
Ein Liniendiagramm zeigt einen konstanten Preis, gefolgt von einem starken Anstieg im letzten Intervall, der einen Rekordsprung widerspiegelt. Auch das Handelsvolumen steigt bei der Spitze stark an.
CRO beim Senkrechtstart | Quelle: Tradingview
  • CRO ist der native Token der Cronos-Blockchain und der Krypto-Plattform Crypto.com. Er läuft auf der Cronos-Blockchain, eine EVM-kompatible Blockchain, die schnelle und kostengünstige Smart-Contract-Transaktionen ermöglicht. Sie ist interoperabel mit anderen Blockchains und besonders für DeFi, NFTs und Web3-Anwendungen ausgelegt.
  • Die Trump Media & Technology Group ist ein Medien- und Technologieunternehmen, das 2021 von US-Präsident Donald Trump gegründet wurde. Das Unternehmen betreibt Truth Social, ein soziales Netzwerk, das sich als Alternative zu Twitter/X positioniert und vor allem eine konservative Zielgruppe anspricht.
Empfohlenes Video
Ethereum ATH – Bitcoin im Keller: Was passiert als Nächstes?

Quellen

Ethereum (ETH) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ethereum (ETH) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ethereum (ETH) kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Trump zeigt ein unterzeichnetes Dokument im Weißen Haus – Symbolbild für den politischen Einfluss hinter dem neuen Trump-Token WLFI.
Nach TRUMP-Memecoin das nächste Milliardenprojekt?Neuer Trump-Token WLFI: Stablecoin-Revolution oder Milliardenblase?
Eine Hand hält ein Smartphone, auf dem das Chainlink-Logo abgebildet ist, mit einem verschwommenen Finanzdiagramm im Hintergrund - eine Momentaufnahme der Krypto-Star-Trends und KI-gestützten Erkenntnisse, die die Zukunft der Krypto-Investitionen prägen.
Was Chainlink so besonders machtAlle KIs sind sich einig: Das ist der unterschätzte Krypto-Star
Eine goldene Bitcoin-Münze ist in der Mitte eines Kreises aus rosa Tulpen auf einem leuchtend roten Hintergrund platziert und symbolisiert die wachsende Verbindung zwischen Kryptowährung und Natur.
Bitcoin ist kein GartenproduktBitcoin und die Tulpenblase: Warum der Vergleich hinkt
Cronos
0.204514 $
27.08%
Aave
330.43 $
0.94%
LEO Token
9.61 $
0.88%
Bitget Token
4.59 $
0.73%
Tether Gold
3,378.08 $
0.57%
Pi Network
0.341367 $
0.26%
Fasttoken
4.55 $
0.23%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
0.999774 $
0.21%
Quant
104.48 $
0.19%
USDT0
1.00 $
0.10%
OKB
170.01 $
-7.12%
VeChain
0.024445 $
-6.87%
Optimism
0.691595 $
-5.86%
Jupiter
0.466608 $
-5.54%
Celestia
1.63 $
-5.49%
Uniswap
9.68 $
-5.33%
Cosmos Hub
4.43 $
-4.95%
Jito Staked SOL
231.60 $
-4.93%
Binance Staked SOL
202.47 $
-4.90%
Bittensor
325.68 $
-4.79%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren