- Während sich Bitcoin nach dem jüngsten Abverkauf zumindest bei über 109.000 US-Dollar hält, können Ethereum (4.000 US-Dollar) und Solana (200 US-Dollar) wichtige Kursmarken zurückerobern.
- Der XPL-Token der neuen Stablecoin-Layer-1 Plasma, die am Donnerstag live ging, schoss derweil in die Höhe. Auf Sicht der vergangenen 24 Stunden notiert er über 27 Prozent im Plus.
- Im Sektor der Perps-DEXes kannibalisieren sich derweil allerlei Newcomer wie Lighter und EdgeX im Kampf um die Gunst der Airdrop-Farmer. Diese wurden durch die spektakuläre Performance von Hyperliquid und Aster angelockt. Ältere Perps-Plattformen wie GMX und dYdX können von dem Hype jedoch nicht profitieren.
- Aufgrund der Unterstützung von Binance-Gründer Changpeng “CZ” Zhao und einem derzeit massiven Handelsvolumen wird Aster als aussichtsreichster Hyperliquid-Konkurrent gehandelt. Wenn du in Aster investieren möchtest, kannst du das unter anderem bei Bitpanda.
- Der Krypto-Markt ist derweil weiter von einem nervösen Optimismus geprägt. Während manche Beobachter argumentieren, dass das Cycle-Top bereits erreicht wurde, argumentieren andere für ein Ende des Vier-Jahres-Zyklus. Demnach könnten Bitcoin und Co. auch künftig von einer konstanten Nachfrage profitieren, ohne jedoch die spektakuläre Kursentwicklung der Vergangenheit.
- Mike Novogratz, der CEO von Galaxy Digital, sieht die Ernennung des neuen Chefs der Federal Reserve als “potenziell größten Bullen-Katalysator für Bitcoin und Krypto”.
- In einem am Freitag auf YouTube veröffentlichten Interview spricht er von einer “massiven Taube, die die Zinsen senkt, wenn sie es nicht tun sollte” und fügte hinzu, dass dies zu einem “Blow-off-Top”-Moment für Bitcoin und Co. führen könnte.
- Auch eine Kursprognose hat er für dieses Szenario parat: “Kann Bitcoin auf 200.000 US-Dollar steigen? Natürlich könnte es das… Weil es eine ganz neue Unterhaltung wird, wenn das passiert.”
