App herunterladen
Jetzt scannen
Advertising
BTC-ECHO
Sicher & Reguliert
Wenn Krypto, dann Bitpanda
4.01 T $
Bitcoin-Kurs109,492.00 $-3.64%
Ethereum-Kurs3,884.35 $-7.06%
XRP-Kurs2.78 $-5.80%
Cardano-Kurs0.769272 $-6.68%
Solana-Kurs197.81 $-7.55%
Dogecoin-Kurs0.225563 $-7.84%
BNB-Kurs964.53 $-4.96%
Polkadot-Kurs3.86 $-4.66%
IOTA-Kurs0.161326 $-6.09%
Official Trump-Kurs7.47 $-3.45%
TRON-Kurs0.332683 $-1.75%
Stellar-Kurs0.353442 $-6.87%

"Geld 2.0" Plasma: Stablecoin-Layer-1 und XPL-Token gehen live

Mit Plasma hat eines der heißesten Stablecoin-Projekte heute seine Mainnet Beta gestartet. Damit geht auch der XPL-Token live.

Johannes Dexl
Teilen
Ethereum-Kurs3,884.35 $-7.06 %
Bitcoin kaufen
3D-Rendering des Logos der Kryptowährung Tether mit einem stilisierten T mit Ringen, in transparenten und blaugrünen Farben, ergänzt durch subtile Plasmaeffekte für einen modernen Touch.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Plasma soll die Nutzung von Tethers USDT erleichtern
  • Das Stablecoin-Projekt Plasma hat heute neben seinem nativen Token XPL die mit Spannung erwartete Mainnet Beta gestartet. Mit einer Stablecoin-Liquidität von mehr als 2 Milliarden US-Dollar ist es die achtgrößte Blockchain nach Stablecoin-Liquidität.
  • Das Konsensmodell PlasmaBFT wurde speziell für Stablecoin-Flows entwickelt und soll mit hohem Durchsatz glänzen. User können USDT während des Rollouts gebührenfrei versenden.
  • Plasma startet mit mehr als 100 DeFi-Integrationen, darunter Aave, Ethena, Fluid und Euler. Die Layer-1 wird mit Ethereum, Tron und Co. um den Stablecoin-Traffic mit Tethers USDT buhlen.
  • Das Flaggschiffprodukt Plasma One soll eine Stablecoin-native Neobank und damit eine App für die Verwendung digitaler US-Dollar im alltäglichen Zahlungsverkehr werden.
  • “Als wir Plasma im Jahr 2024 gründeten, hatten wir das Ziel, die Grundlage für eine globale Geldbewegung zu schaffen, und der Start unserer Mainnet-Beta bringt uns der Verwirklichung dieses Ziels näher”, erklärt Paul Faecks, CEO von Plasma.
  • Weiter ergänzt er: “Plasma kann nun sowohl die Infrastruktur als auch das Produkt bereitstellen, um den universellen Zugang zum US-Dollar zu gewährleisten, unabhängig von den Gegebenheiten der lokalen Märkte. Stablecoins sind Geld 2.0, und unsere Mission ist es, sie in die Hände von jedem und überall zu geben.”
  • Der XPL-Token fungiert dabei als nativer Gas- und Staking-Token, mit dem Transaktionsgebühren bezahlt und das Netzwerk per Proof-of-Stake abgesichert wird.
  • Ein Bankenkonsortium unter Führung von DekaBank, ING und weiteren europäischen Instituten plant derweil die Einführung eines regulierten Euro-Stablecoins.
  • Die auf institutionelle Kunden ausgerichtete Krypto-Börse Bullish hat zudem nun Société Générales USDCV gelistet. Dieser ist Europas erster regulierter Dollarstablecoin. Die Adoption der tokenisierten Fiat-Pendants schreitet also auch andernorts voran.
Empfohlenes Video
Bitcoin & Altcoins im Minus: Letzte Chance vor Uptober?
Kryptowährungen kaufen – Leitfaden & Anbieter 2025
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Kryptowährungen investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Coins und Token achten solltest.
Jetzt zum Kryptowährungen kaufen Leitfaden

Diese und viele weitere Artikel liest Du mit BTC-ECHO Plus+
Eine Bitcoin-Münze steht aufrecht zwischen verstreuten Münzen, mit einer roten Abwärtskurve im unscharfen Hintergrund, die einen Wertverlust der Kryptowährung in diesem Krypto-Marktupdate symbolisiert.
KursanalyseBitcoin-Kursziele: Ist das die finale Korrektur vor dem Uptober?
Nahaufnahme von physischen Bitcoin-Münzen auf Euro-Banknoten, die die Beziehung zwischen Krypto und traditioneller Währung symbolisieren.
Deutschlands attraktivste SteuerregelWie sicher bleibt die Jahreshaltefrist für Bitcoin und Krypto erhalten?
Symbol von Base (Coinbase-Layer-2)
Coinbase-DEX unter der LupeBase-Token in Sicht: Wird Aerodrome heimlich zum großen Gewinner?
Provenance Blockchain
0.039624 $
22.14%
OKB
184.11 $
1.09%
MYX Finance
9.49 $
1.04%
sUSDS
1.07 $
0.39%
LEO Token
9.46 $
0.31%
Figure Heloc
1.00 $
0.29%
Monero
290.79 $
0.22%
Fasttoken
4.49 $
0.21%
PayPal USD
1.00 $
0.07%
USDtb
0.999932 $
0.03%
Story
8.58 $
-28.32%
Plasma
1.07 $
-17.22%
Aster
1.91 $
-16.83%
Avalanche
29.54 $
-14.57%
Pump.fun
0.005150 $
-11.43%
Pudgy Penguins
0.027038 $
-10.71%
MemeCore
2.28 $
-9.88%
Flare
0.024164 $
-9.52%
Cronos
0.183181 $
-9.06%
NEAR Protocol
2.82 $
-8.73%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren