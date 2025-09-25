- Das Stablecoin-Projekt Plasma hat heute neben seinem nativen Token XPL die mit Spannung erwartete Mainnet Beta gestartet. Mit einer Stablecoin-Liquidität von mehr als 2 Milliarden US-Dollar ist es die achtgrößte Blockchain nach Stablecoin-Liquidität.
- Das Konsensmodell PlasmaBFT wurde speziell für Stablecoin-Flows entwickelt und soll mit hohem Durchsatz glänzen. User können USDT während des Rollouts gebührenfrei versenden.
- Plasma startet mit mehr als 100 DeFi-Integrationen, darunter Aave, Ethena, Fluid und Euler. Die Layer-1 wird mit Ethereum, Tron und Co. um den Stablecoin-Traffic mit Tethers USDT buhlen.
- Das Flaggschiffprodukt Plasma One soll eine Stablecoin-native Neobank und damit eine App für die Verwendung digitaler US-Dollar im alltäglichen Zahlungsverkehr werden.
- “Als wir Plasma im Jahr 2024 gründeten, hatten wir das Ziel, die Grundlage für eine globale Geldbewegung zu schaffen, und der Start unserer Mainnet-Beta bringt uns der Verwirklichung dieses Ziels näher”, erklärt Paul Faecks, CEO von Plasma.
- Weiter ergänzt er: “Plasma kann nun sowohl die Infrastruktur als auch das Produkt bereitstellen, um den universellen Zugang zum US-Dollar zu gewährleisten, unabhängig von den Gegebenheiten der lokalen Märkte. Stablecoins sind Geld 2.0, und unsere Mission ist es, sie in die Hände von jedem und überall zu geben.”
- Der XPL-Token fungiert dabei als nativer Gas- und Staking-Token, mit dem Transaktionsgebühren bezahlt und das Netzwerk per Proof-of-Stake abgesichert wird.
- Ein Bankenkonsortium unter Führung von DekaBank, ING und weiteren europäischen Instituten plant derweil die Einführung eines regulierten Euro-Stablecoins.
- Die auf institutionelle Kunden ausgerichtete Krypto-Börse Bullish hat zudem nun Société Générales USDCV gelistet. Dieser ist Europas erster regulierter Dollarstablecoin. Die Adoption der tokenisierten Fiat-Pendants schreitet also auch andernorts voran.
