- Während Ripple oft als Swift-Alternative betrachtet wird, testet das Finanznachrichtennetzwerk nun mit einer anderen Blockchain. Swift experimentiert bezüglich einer Onchain-Migration seines Nachrichtensystems mit Ethereum-Layer 2 Linea, wie aus einem am Freitag veröffentlichten Bericht hervorgeht.
- “Das Projekt wird mehrere Monate in Anspruch nehmen, aber es verspricht einen wichtigen technologischen Wandel für den internationalen Interbankenzahlungsverkehr”, sagte eine anonyme Quelle laut dem Bericht.
- Swift, das mehr als 11.500 Finanzinstitute bedient, hat bereits früher mit der Blockchain-Technologie experimentiert. Letztes Jahr kündigte Swift an, dass Banken im Laufe des Jahres 2025 Live-Tests mit digitalen Vermögens- und Währungstransaktionen über sein Netzwerk durchführen würden.
- Im August 2023 veröffentlichte das globale Finanznachrichtennetzwerk die Ergebnisse einer Reihe von Experimenten, die sich auf die Übertragung von tokenisierten Werten über mehrere öffentliche und private Blockchains konzentrierten.
- “Die Ergebnisse haben das Potenzial, erhebliche Reibungsverluste zu beseitigen, die das Wachstum der Märkte für tokenisierte Vermögenswerte verlangsamen, und sie in die Lage zu versetzen, global zu skalieren, wenn sie ausgereift sind”, sagte Swift zu der Zeit.
- Swift hat sich laut The Big Whale für Linea entschieden, weil das “Netzwerk die Privatsphäre durch fortschrittliche kryptografische Beweise hervorhebt, ein Merkmal, das für Banken, die Innovation und regulatorische Anforderungen unter einen Hut bringen wollen, als entscheidend gilt.”
- Die EVM-kompatible Blockchain Linea wurde von Consensys entwickelt und nutzt die ZK-Rollup-Technologie zur Skalierung. Sie ist seit Juli 2023 in Betrieb, der Token ging erst diesen Monat live.
- Die Kryptowährung mit dem Ticker $LINEA pendelt seither zwischen 0,02 und 0,035 US-Dollar. Aktuell liegt er bei einer Marktkapitalisierung von 433 Millionen US-Dollar.
